Mariano Recalde, contra la Reforma Laboral de Javier Milei: "Es un plan para despedir y destruir derechos"

El presidente Javier Milei replicó ese posteo desde su propia cuenta, amplificando el mensaje sin agregar texto propio, pero dejando en claro su aval a la chicana digital contra el legislador opositor en pleno debate parlamentario.

Recalde recogió el guante y respondió también desde X con un mensaje directo contra el vocero presidencial: “Te lo explico a vos también Adorni. El proyecto de porquería que mandaron para destruir a los trabajadores no menciona en ningún lado lo que tu miembro informante dijo en su exposición. No leí lo que NO ESTÁ EN EL PROYECTO. No saben ni qué estamos votando. Y tampoco leí un solo artículo a favor de los trabajadores, ¿vos?”

