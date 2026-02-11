Mariano Recalde, contra la Reforma Laboral de Javier Milei: "Es un plan para despedir y destruir derechos"
El senador de Unión por la Patria lanzó durísimas críticas, aseguró que el proyecto “le baja los derechos a los trabajadores” y dejó una advertencia.
El debate por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional se tensó al máximo con la intervención de Mariano Recalde en el Senado, donde el legislador opositor apuntó sin rodeos contra el proyecto oficial. Durante su discurso, fue categórico al describir la iniciativa como “un plan para despedir” y sostuvo que el texto enviado por el Ejecutivo “le baja los derechos a los trabajadores” en lugar de generar empleo de calidad.
Recalde remarcó que, a su entender, la reforma no contiene ningún beneficio para quienes trabajan y que, por el contrario, avanza sobre conquistas históricas. “No hay un solo artículo que mejore la vida de los trabajadores”, planteó, al tiempo que cuestionó que se presenten los cambios como una modernización del sistema laboral. Según el senador, las modificaciones propuestas debilitan protecciones clave y favorecen un esquema de mayor precarización.
En el tramo más caliente de su exposición, el dirigente de Unión por la Patria llevó su crítica al plano político y lanzó una frase que generó fuerte impacto dentro y fuera del recinto. “Los vamos a investigar y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos”, advirtió en referencia a quienes impulsan y respaldan la reforma. La declaración fue leída por el oficialismo como una amenaza, mientras que desde su espacio la defendieron como una advertencia política en el marco de un debate de enorme trascendencia social.
El cruce en X con Adorni y la reacción de Milei
La polémica no quedó solo en el Senado y se trasladó rápidamente a las redes sociales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X un fragmento recortado del discurso de Recalde y lo acompañó únicamente con un “¿?”, en un gesto que fue interpretado como una burla y un intento de instalar que el senador no conocía el contenido del proyecto.
El presidente Javier Milei replicó ese posteo desde su propia cuenta, amplificando el mensaje sin agregar texto propio, pero dejando en claro su aval a la chicana digital contra el legislador opositor en pleno debate parlamentario.
Recalde recogió el guante y respondió también desde X con un mensaje directo contra el vocero presidencial: “Te lo explico a vos también Adorni. El proyecto de porquería que mandaron para destruir a los trabajadores no menciona en ningún lado lo que tu miembro informante dijo en su exposición. No leí lo que NO ESTÁ EN EL PROYECTO. No saben ni qué estamos votando. Y tampoco leí un solo artículo a favor de los trabajadores, ¿vos?”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario