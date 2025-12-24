El nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner confirma que pasará la Navidad internada
La exmandataria continúa evolucionando favorablemente tras la operación por un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada".
La expresidenta Cristina Kirchner pasará la Nochebuena y recibirá la Navidad internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, según el nuevo parte médico difundido este miércoles 24 de diciembre, que da cuenta de que sigue evolucionando favorablemente.
Luego de la exitosa cirugía a la que fue sometida por un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada", la exmandataria sigue mejorando aunque continuará internada bajo observación médica.
El nuevo parte médico indicó que Cristina fue sometida a una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi.
“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, detalla el informe, que agrega que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario