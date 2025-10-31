Renunció Guillermo Francos a la jefatura de gabinete: su carta a Javier Milei
A través de un contundente tuit, el ahora exfuncionario libertario dio un paso al costado, algo que horas antes había negado que fuera a suceder.
¿Inesperado? Bueno, hasta hace algunas horas, Guillermo Francos negaba que esto fuera a suceder, pero ocurrió: renunció a la jefatura de gabinete, tal como algunas fuentes del Gobierno habían adelantado de alguna manera u otra.
Con un contundente tuit, el ahora exfuncionario dijo adiós a la gestión libertaria: "Señor Presidente de la Nación Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".
Y añadió: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita".
Finalmente, cerró su mensaje de este modo: "Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre, Guillermo Francos".
Manuel Adorni será el reemplazo de Francos
A través de un breve comunicado que salió inmediatamente después de que Guillermo Francos informara su renuncia en redes sociales, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni es el nuevo jefe de gabinete de ministros en la gestión libertaria.
"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros", comienza indicando el escrito que también se lanzó en redes sociales.
En este sentido, expresaron: "El presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras".
"El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", deslizaron, en muestra de gratitud al funcionario saliente.
E informaron: "En su reemplazo, el nuevo jefe de Gabinete de ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".
