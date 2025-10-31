Renunció Guillermo Francos a la jefatura de gabinete: su carta a Javier Milei

Manuel Adorni será el reemplazo de Francos

A través de un breve comunicado que salió inmediatamente después de que Guillermo Francos informara su renuncia en redes sociales, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni es el nuevo jefe de gabinete de ministros en la gestión libertaria.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros", comienza indicando el escrito que también se lanzó en redes sociales.

En este sentido, expresaron: "El presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras".

milei francos

"El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", deslizaron, en muestra de gratitud al funcionario saliente.

E informaron: "En su reemplazo, el nuevo jefe de Gabinete de ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".

comunicado jefe de gabinete

adorni milei.jfif Manuel Adorni, fundiéndose en un abrazo con el presidente Javier Milei.