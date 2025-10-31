Manuel Adorni, tras su designación como jefe de Gabinete: "Una verdadera responsabilidad"
En redes sociales, el ahora exvocero presidencial mostró gratitud hacia Javier Milei y su hermana Karina por "la confianza y el apoyo permanente".
Tras su sorpresiva designación como nuevo jefe de Gabinete de ministros a raíz de la renuncia de Guillermo Francos, Manuel Adorni lanzó un mensaje de gratitud que apunta principalmente al primer mandatario y su hermana Karina Milei: "Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad", comenzó indicando en X.
"Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos. Asimismo, quiero agradecer a todo el Gabinete de ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera", continuó.
Y añadió: "Gracias también a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin", concluyó su mensaje.
También renunció Lisandro Catalán, tras un mes y medio al frente del Ministerio del Interior
Inmediatamente después de que Guillermo Francos presentara su renuncia a Javier Milei y el Gobierno informara la designación de Manuel Adorni como su reemplazante, Lisandro Catalán se sumó al portazo e informó también su salida de la gestión libertaria. Actualmente, fungía como ministro del Interior, cargo en el que había sido designado el pasado 14 de septiembre, es decir, hace un mes y medio.
A través de su cuenta de X, Catalán escribió: "Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", comenzó indicando en la noche de este viernes.
"Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", cerró.
Cabe destacar que esta salida se esperaba, dado que Catalán siempre fue el segundo de Francos, por lo que se cree que la renuncia de ambos tiene que ver con un rumor que toma cada vez más fuerza: Santiago Caputo comenzará a tener un rol más preponderante en el Gobierno y no se descarta que se haga cargo de un ministerio.
Aunque no es una información que se sabe a ciencia cierta, pareciera tratarse de un secreto a voces, lo que habría desencadenado en la molestia de Francos y su posterior salida, que arrastró también al ahora exministro del Interior.
