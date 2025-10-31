Manuel Adorni, tras su designación como jefe de Gabinete: "Una verdadera responsabilidad"

juramento lisandro catalan

A través de su cuenta de X, Catalán escribió: "Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", comenzó indicando en la noche de este viernes.

"Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", cerró.

Cabe destacar que esta salida se esperaba, dado que Catalán siempre fue el segundo de Francos, por lo que se cree que la renuncia de ambos tiene que ver con un rumor que toma cada vez más fuerza: Santiago Caputo comenzará a tener un rol más preponderante en el Gobierno y no se descarta que se haga cargo de un ministerio.

Aunque no es una información que se sabe a ciencia cierta, pareciera tratarse de un secreto a voces, lo que habría desencadenado en la molestia de Francos y su posterior salida, que arrastró también al ahora exministro del Interior.