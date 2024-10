Guillermo Francos comparó la toma de universidades con la "guerrilla subversiva" de los 70

"En la década del '70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión", convino el funcionario nacional, mano derecha de Javier Milei y principal lazo entre el Ejecutivo y el Congreso.

francos universidades tomas 70.mp4

Tras ser artífice de negociaciones que dieron como resultado, por ejemplo, la aprobación de la Ley Bases a principios de año, Guillermo Francos encauzó sus esfuerzos en la aceptación de los vetos de Javier Milei a la ley de Movilidad Jubilatoria y, más recientemente, a la Ley de de Financiamiento Universitario.

Justamente las tomas en las universidades nacionales comenzaron en rechazo a la votación por la que se aceptó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y desde su silla en un estudio de radio Guillermo Francos afirmó que "esos procesos son negativos".

"Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales", aseguró sin dar mayores detalles de cómo sería -y del nivel de efectividad que podría tener- una manifestación que no le haga acordar a sus días como estudiante, porque según él la universidad se hizo "para aprender" y no "para omitir opiniones contra el Gobierno".

"El gobierno se gana con votos, no se gana haciendo una marcha o tomando una universidad. Si quieren ganar y cambiar la posición del Gobierno nacional que vayan a una elección y la ganen, tienen todo su tiempo por delante los chicos, hagan un partido y ganen. En este momento el Gobierno es de Milei", remarcó Guillermo Francos.

Por estos días hay más de 30 universidades nacionales en plan de lucha, ya sea con facultades tomadas o con la realización de vigilias que empezaron el 8 de octubre pasado.