Uno por uno: los diputados libertarios que dieron quórum para tratar los vetos de Javier Milei

En el caso de Carlos D’Alessandro, que representa a la provincia de San Luis, levantó el perfil durante el armado de las listas para las elecciones legislativas nacionales, que serán en octubre, porque denunció "la intervención de 'Lule' Menem", en referencia a Eduardo "Lule" Menem, sobrino del expresidente y actual asesor en Casa Rosada.

"Nos quieren callar porque no nos pueden comprar", sentenció D'Alessandro cuando supo que el apoderado Santiago Viola logró su cometido ante la jueza electoral María Servini para que él no pudiera unir al espacio libertario en una sola lista para San Luis.

Carlos DAlessandro.jpg Carlos D'Alessandro

D’Alessandro también acusó a Viola y al director nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia, Diego Manuel Vartabedian, de haber usado "aviones privados, propios de la casta política que tanto criticamos, para financiar operaciones políticas contra la verdadera representación libertaria en San Luis".

Otro dato de color por parte del puntano es que sorteó 50 botellas de vino "Llanto de mandriles" entre sus seguidores de X, y que ganó su banca como diputado nacional con un sello alternativo dentro del espacio libertario en esa provincia, llamado Tercera Posición.

Quizás por eso nadie de La Libertad Avanza se mostró sorprendido cuando dos "ovejas negras" se presentaron en el recinto porque son disidentes aunque siguen en la bancada violeta (a diferencia dela mendocina Lourdes Arrieta, por ejemplo).