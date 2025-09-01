Guillermo Francos relativizó la derrota en Corrientes y adelantó un mejor resultado para octubre

milei corrientes

En medio de la polémica por la difusión de audios vinculados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, Francos desestimó que esos episodios puedan afectar la intención de voto del oficialismo. Según aseguró, se trata de “maniobras electorales” que no tienen impacto real en la opinión pública y que, de acuerdo a las encuestas que maneja el Gobierno, no modifican las tendencias favorables que observan para la elección general.

Con este mensaje, la administración que comanda Javier Milei intenta transmitir calma y confianza tras el traspié de Lisandro Almirón, apostando a que la contienda de octubre se convierta en un escenario más favorable para el oficialismo.