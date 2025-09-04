Guillermo Francos cruzó a Marcela Pagano: "Es una golpista que pretende voltear al Gobierno"

Francos también extendió sus críticas al nuevo bloque opositor “Coherencia”, conformado por legisladores que, como Pagano, abandonaron La Libertad Avanza (LLA). “Todo ese grupito de diputados tiene problemas personales: Pagano porque perdió la presidencia de la Comisión investigadora; Carlos D’Alessandro por cuestiones familiares en San Luis; Lourdes Arrieta por sus disputas con la visita a los militares”, enumeró el jefe de Gabinete, subrayando que sus críticas responden más a conflictos personales que a cuestiones políticas.