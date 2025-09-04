Guillermo Francos cruzó a Marcela Pagano: "Es una golpista que pretende voltear al Gobierno"
El jefe de Gabinete respondió a las duras acusaciones de la diputada que se alejó del bloque libertario en medio del escándalo por presuntas coimas.
La tensión política en torno al Gobierno se profundizó tras las críticas de la diputada Marcela Pagano, quien aseguró que el Ejecutivo estaba “terminado” y lanzó cuestionamientos sobre supuestos vínculos con servicios de inteligencia. Ante estas declaraciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce y calificó a la legisladora como “una golpista”.
“Forman parte de la misma conspiración. Escuché a Pagano hacer ese comentario en varios círculos. Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos”, sostuvo Francos en diálogo con Radio La Red. Asimismo, el funcionario defendió la gestión del Ejecutivo y remarcó que ya se había realizado una denuncia formal a través del Ministerio de Seguridad, asegurando que las investigaciones correspondientes están en marcha.
Francos también extendió sus críticas al nuevo bloque opositor “Coherencia”, conformado por legisladores que, como Pagano, abandonaron La Libertad Avanza (LLA). “Todo ese grupito de diputados tiene problemas personales: Pagano porque perdió la presidencia de la Comisión investigadora; Carlos D’Alessandro por cuestiones familiares en San Luis; Lourdes Arrieta por sus disputas con la visita a los militares”, enumeró el jefe de Gabinete, subrayando que sus críticas responden más a conflictos personales que a cuestiones políticas.
Durante su intervención en Diputados, Pagano además se enfrentó a gritos con otras legisladoras, lo que refleja la tensión que se vive en el Congreso tras las filtraciones de audios vinculadas a supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El funcionario enfatizó que el escenario político está marcado por estas disputas internas y la oposición busca aprovechar cualquier grieta para cuestionar al Gobierno.
Asimismo, remarcó que la resolución final sobre este tipo de acusaciones dependerá de la opinión del pueblo en las elecciones del próximo 26 de octubre. Mientras tanto, el cruce entre Francos y Pagano no solo evidencia la disputa interna dentro de LLA, sino también el nivel de polarización que atraviesa la política nacional en medio de investigaciones judiciales y debates parlamentarios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario