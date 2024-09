Guillermo Francos, tras la represión en el Congreso: "Vi muchos jubilados jóvenes"

guillermo francos Ignacio Petunchi

Al ser consultado sobre la aplicación del protocolo antipiquetes contra los manifestantes, entre cuyas filas se encontraban varios adultos mayores, Francos ironizó: “Yo vi muchos jubilados jóvenes, con la cara tapada y todas esas cosas que se ven en las manifestaciones de grupos extremistas de izquierda”.

“Cuando las fuerzas de seguridad tienen que intervenir para hacer cumplir el protocolo, que es la norma que tienen para liberar el espacio público y permitir la circulación, obviamente a veces tienen que recurrir a eso. Yo no diría ‘abuelos gaseados’ cuando me parece que eso no fue así”, lanzó en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

Respecto a las consecuencias de la manifestación, el ministro recordó que “hubo más de 20 policías heridos” y remarcó: “Uno no puede pensar que los jubilados no van a herir a los policías. Ahí claramente hubo otra fuerza política, formada y entrenada para hacer este tipo de demostraciones".

“Creo que buscan generar caos y desorden, la imagen que vimos varias veces en Argentina”, se lamentó Francos, advirtió que “este Gobierno no está dispuesto a tolerarlo” y aclaró que “nadie impide las protestas siempre que se lleven adelante de la forma que tienen que ser”, en referencia a la aplicación del protocolo antipiquetes.

Al ser consultado sobre si el Gobierno del presidente Javier Milei era “cruel con los más débiles, con los jubilados”, Francos sostuvo que “eso puede ser una muletilla de sectores políticos de izquierda, pero cuando uno analiza los números, no es así”. Aseguró que, durante la actual gestión, “los jubilados y pensionados recibieron un incremento real de las retribuciones tras una caída del 30% durante el gobierno de Alberto Fernández”.

“No me parece que esa posición tenga alguna justificación en la realidad, sin perjuicio de eso, está claro que las jubilaciones son bajas. Estamos en un país en el que ay una mayoría de niños y jóvenes que están en situación de pobreza y uno tiene que ser capaz de encontrar el punto de equilibrio en un proceso en el cual el Gobierno está pretendiendo estabilizar la macroeconomía para generar inversiones y crecimientos”, expresó.

"Si tenemos más trabajadores informales que trabajadores en relación de dependencia, la situación económica no puede funcionar nunca", puntualizó.

Guillermo Francos, presentó este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación. Allí expuso sobre los diversos aspectos de la marcha del Gobierno y respondió algunas preguntas de los legisladores, aunque la sesión tuvo que ser suspendida por la represión llevada a cabo afuera del Congreso contra una marcha de jubilados.

Francos contó que tuvo que detener su exposición porque diputados del Frente de Izquierda ingresaron al recinto “a los gritos” para repudiar lo que sucedía frente al Congreso y que luego los de Unión por la Patria “se sintieron tocados” y “resolvieron levantarse e irse de la sesión” antes de comenzar a hacer las preguntas.