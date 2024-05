Guillermo Francos anunció que podría postergarse el Pacto de Mayo

Francos aclaró que, pese a la intención del Gobierno, “depende de los senadores” que el dictamen llegue al recinto el martes o miércoles de la próxima semana por lo que advirtió: “Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo”.

Guillermo Francos

“Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la Ley Bases”, anunció al respecto y agregó: “Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Dependemos de la voluntad de los senadores”.

“Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión, hasta ahora es ir el 25 de mayo”, completó Guillermo Francos.

Respecto a la posibilidad de convocar a la CGT al Pacto de Mayo, el ministro no lo descartó: "Creo que todos los actores sociales tienen que participar de lo que fue la intención del Presidente, que es convocar a mirar a una Argentina diferente y para adelante. Donde se genere un compromiso de que esta Argentina no puede seguir más y tenemos que confiar entre todos en lo que establece la Constitución, teniendo en mente que la libertad es la que abre todos los caminos. Hemos conversado mucho con los dirigentes gremiales y tenemos que encontrar el camino con ellos de poder llegar a mirar el país en conjunto, escuchar y que también escuchen lo que dice la sociedad".

Por último, insistió en que "el paro de la semana pasada era totalmente innecesario después del intento de juntarnos a analizar problemas. Pensé que lo iban a levantar porque no había una necesidad concreta. Tengo la expectativa de que pidamos sentarnos en una mesa y conversar como lo hago habitualmente con ellos también".