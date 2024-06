Guillermo Francos: "No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares"

"Hoy, quizá muchos productores están tomando crédito para no liquidar divisas, porque están esperando lo que dice algún trasnochado que dice va a haber una devaluación del 30%. Entonces dicen: 'Mejor espero, a ver si liquido más tarde. Prefiero endeudarme a una tasa del 25% o 30% y después ver qué pasa con el dólar'. Eso ha generado que no tengas la misma liquidación de divisas que normalmente podrías haber tenido. No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares", señaló, en diálogo con Infobae.

Y, siguió: "Porque después, al final, si vos operás tu producción solamente con endeudamiento, sin capital, vas a tener un problema. Hubo un momento en el último mes cuando se sumaron una serie de circunstancias políticas: el tema previsional, la falta de apoyos a la ley. Y hubo también comentarios de algunos analistas económicos sobre cómo el fondo estaba viendo la situación de la Argentina. Que le hicieron decir al fondo cosas que el Fondo no dijo: entre ellas, lo de la devaluación del 30% o la eliminación del dólar blend".

guillermo francos Guillermo Francos Ignacio Petunchi

"La idea es que todo eso se vaya aclarando. Seguramente el ministro y el Banco Central van a ir aclarando estas medidas que el Presidente anunció rápidamente, y van a decir cómo se conjugan. Nunca nadie pensó que esto iba a ser lineal. Vas a tener un proceso donde, por ahí, bajó más de lo previsto el mes pasado la inflación, y este mes por ahí es un poquito más alta que el mes anterior, y después bajará otra vez. Por eso el Gobierno va tomando medidas y va tratando de acompasarlas en función del objetivo principal, que es eliminar la inflación", subrayó.

Por otro lado, habló de la eliminación del cepo cambiario, Francos explicó que Javier Milei "actúa con una gran prudencia porque tiene conciencia de que hay posibilidades técnicas, por ahí, de eliminarlo con riesgo. Y no quiere correr ese riesgo. Porque lo que no puede pasar es que se levante el cepo y golpee la inflación".

"Él está analizando con mucha cautela la evolución de los números macroeconómicos de la Argentina para tomar la decisión, que es un objetivo final, como tantas otras que ha anunciado. Él ha dicho que que está en contra de las retenciones y las vamos a sacar en algún momento, vamos a bajarlas, seguramente. Pero el momento es cuando el equilibrio fiscal no dependa del nivel de retención. El Presidente maneja los tiempos, actúa con prudencia, con cautela, para que no se le escape ninguna de las variables macroeconómicas", indicó.

guillermo francos Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

El ministro aseguró que "cree" que "el fin del cepo va a ser antes del fin de año", aunque aclaró: "No tengo ni la bola de cristal ni la información del Presidente".

"Tenemos un Presidente y un ministro que miran rato a rato todas las variables económicas. Les importa dar certeza y seguridad a las medidas que se toman. No va a haber ningún salto al vacío. Él medita mucho las medidas que toma y sabe a dónde va. También sabíamos todos que no iba a ser un camino fácil", concluyó.