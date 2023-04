Milei y Marra se bajaron de un debate con Moreno

cristina moreno marra

La cumbia de Guillermo Moreno en campaña

¿Quiere la doctrina de Perón? La de Evita y Perón. ¿O prefiere radicales, mi amorcito? No. Yo prefiero a Perón. A Guillermo y a Perón, pero ahora no hay eso, cariñito...”, es el inicio de la canción del nuevo spot de campaña de Guillermo Moreno. El ex secretario de Comercio lanzó su precandidatura a presidente con un video reversionando el tema tropical “El colesterol”.

En un mensaje con cierto grado de humor e implacables dardos apuntando a la gestión del presidente Alberto Fernández, Guillermo Moreno salió a precandidatearse para las elecciones nacionales. “¿Qué es lo que pasa, corazón? Siempre ha sido comelón y con Alberto pasa hambre, mi gordito. ¡No! Lo que pasa es que Alberto declaró que ya no cree en Perón. Y se le va a subir la presión al Albertito, si le hablan de Perón. Es que él siempre fue un radical, es Albertito. Quiere hiperinflación”, continua la canción en ritmo de cumbia litoraleña.