Gustavo Valdés dio una conferencia de prensa por el caso Loan Danilo Peña: "Caranchos políticos"

"No pretendan sentar al Gobierno de Corrientes en esa mesa de 9 de Julio", sentenció y reclamó que la Justicia Federal de respuestas sobre qué sucedió con el menor que desapareció hace 35 días.

Durante la conferencia, el gobernador hizo especial hincapié en las diferentes acusaciones que involucran a políticos correntinos con el caso, sostuvo al respecto que "es un aprovechamiento político que pretende lastimar al gobierno en vistas de las próximas elecciones".

"Sabemos quiénes son los caranchos, dónde están, de dónde provienen los ataques y lo vamos a decir", adelantó Valdés y denunció que "pretenden adelantar las elecciones".

"Nosotros comenzamos acusando una red de trata y ahora pretenden sentar en el banquillo al gobierno provincial como si nosotros hubiésemos estado sentados en esa mesa en 9 de Julio", agregó al respecto y remarcó. "Vamos a seguir trabajando porque acá lo único importante es saber qué pasó con Loan".

En tanto, sostuvo que Rafael Miranda, uno de los colaboradores del Gobierno correntino señalado como nuevo sospechoso en la desaparición de Loan "no tiene absolutamente nada que ver" con el caso: "Está mencionado como testigo en la causa. No tiene absolutamente nada que ver y sin embargo está citado por la Justicia Federal. Me llama poderosamente la atención".

Cambios en la Policía de Corrientes

Tras remover la cúpula de la Policía y los cambios en el Ministerio de seguridad provincial, el gobernador Gustavo Valdés expresó: “No vamos a permitir que en Corrientes desaparezca ni un solo niño”.

Valdes admitió que tenían que “hacer cambios” luego de las denuncias que giran en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña y que involucran a varios policías. Al respecto, el gobernador adelantó que, tras remover al jefe y subjefe de la Policía de Corrientes, junto a otros diez generales, van a cambiar también al jefe de la unidad regional de Goya.

“Con la responsabilidad que nos caracteriza, hemos puesto en funcionamiento toda la fuerza del Estado a disposición de la Justicia de Corrientes. Trabajamos enormemente para encontrar a Loan, hemos rastrillado con voluntarios, policías, drones; hemos recibido ayuda de provincias y gobernadores amigos para dar con Loan, hemos puesto a los mejores investigadores de Corrientes a disposición del caso, hasta que encontramos pistas de que el menor ha sido sustraído o puede ser víctima de una red de trata, y denunciamos el hecho inmediatamente a la Justicia. Nosotros somos los que denunciamos la comisión de un delito federal”, defendió.

El gobernador reconoció la "responsabilidad institucional" respecto al accionar de la policía correntina y anunció que buscará "tener mayor control político dentro de la policía de Corrientes. "Tenemos que tener pleno conocimiento de los policías que estén denunciados o que puedan tener algún tipo de mancha en sus legajos. Por esto, Asuntos Internos de la Policía de la provincia va a tener dependencia directa del Ministerio de Seguridad provincial", confirmó.

Valdés aseguró que con esto se buscará que "nunca más tengamos al frente de una comisaría un comisario que pueda ser sospechado o condenado" y reclamó "que paguen el precio que indica la ley si se desviaron de lo que indica la constitución".