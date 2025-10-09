Quién es Karina Celia Vázquez: su pasado como vedette y por qué figurará con otro nombre en la boleta

Ramos Padilla, como se recordará, ya había denegado la posibilidad de que Santilli ocupara el sitio de primer candidato, saltando desde el tercer lugar en la lista de LLA, ordenando un corrimiento de abajo hacia arriba de todos los candidatos.

Y ahora, ante la negativa a realizar la impresión, la BUP bonaerense aparecerá con los nombres y los rostros de quienes fueron elegidos por la propia conducción libertaria como sus candidatos más leales y afines: el mencionado José Luis Espert y Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Lo cierto es que "Reichardt" es el apellido de la madre de la exvedette, por lo que ella decidió hacerse llamar de esa manera desde sus inicios artísticos.

karen 3

Quién es Karina Celia Vázquez

Karina Celia Vázquez nació el 21 de mayo de 1969 en Banfield, en la zona sur del conurbano bonaerense. Inició su carrera artística y mediática como modelo, llegando a participar del programa televisivo ‘Notidormi’, que en la década de los 80 conducía Raúl Portal. Pero su verdadero despegue llegó en los emblemáticos 90, con el auge del menemismo.

En aquella época participó de otro programa de TV de importancia histórica, ‘Pero es nada’, que protagonizaban Jorge Guinzburg y Horacio Fontova, compartiendo cartel junto a otras vedettes de la época como Marixa Balli y María Fernanda Callejón.

Alcanzó una meteórica pero relativa popularidad que en 1992 le valió ser convocada, junto a Callejón, para una atrevida producción fotográfica para tapa e interior de la revista Playboy, y desde el ahí el cielo era el límite, aunque casi no levantó vuelo…

playboy karen reichardt

Con roles secundarios participó en comedias picarescas como ‘Tachero nocturno’ (1993) y ‘Despertar de Pasiones’ (1994), y en telecomedias como ‘Brigada cola’. En la década siguiente participó como conductora del programa deportivo ‘Fanáticas’.

En la campaña electoral de 2023 manifestó públicamente sus simpatías por el candidato Javier Milei y un día de ese mismo año tuvo la ocasión de conocer a quien meses después se convertiría en Presidente de la Nación. Así se ganó un lugar en la grilla de la TV Pública con su programa ‘Amores perros’, emitido inicialmente por América TV, hoy todavía en el aire.

Y ahora sí, el cielo parece ser límite para Karina Celia Vázquez, alias Karen Reichardt (o Karen Tierrarica, según la traducción del afrikáans), empezando con su rostro y su nombre acompañando a los de José Luis Espert en la lista para diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

karen negro fontova Karina Celia Vázquez, alias Karen Reichardt, junto al Negro Fontova.