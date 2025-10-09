José Luis Espert pidió que la causa por lavado de dinero que tramita en San Isidro pase a Comodoro Py
El todavía diputado se encuentra siendo investigado por lavado de activos debido a la transferencia millonaria que le hizo el presunto narco Fred Machado.
El diputado José Luis Espert requirió que la causa que tramita en San Isidro -en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo el presunto narcotraficante Fred Machado- pase a la Justicia de Comodoro Py.
En los tribunales de Retiro tramita una investigación abierta por los 36 vuelos que el todavía diputado de la Nación realizó en los aviones del empresario argentino, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema. Inicialmente, la investigación era más amplia, por lavado de activos en el marco de la campaña presidencial 2019, pero luego se avanzó sobre los vuelos.
En este sentido, fuentes judiciales confirmaron que el juez Marcelo Martínez de Giorgi a cargo de la causa de los vuelos ya pidió “la certificación de la causa que tramita en San Isidro, para poder resolver”. Cabe señalar que la investigación por la transferencia de 200 mil dólares está a cargo del juez de San Isidro Lino Mirabelli.
En esta última causa Espert fue imputado por el fiscal Federico Domínguez y el juez Mirabelli ya pidió medidas contra el diputado libertario relacionadas con sus bienes y cuentas bancarias, según trascendió de fuentes judiciales.
De hecho, la Cámara de Diputados aprobó anoche el pedido del magistrado para realizar medidas contra Espert, de las cuales se destaca el allanamiento a su domicilio y su oficina en la Cámara baja.
La causa de los vuelos
El juez Martínez De Giorgi avanzó en estos días en la causa por supuesto lavado de dinero en la campaña electoral para la presidencia de José Luis Espert en 2019. En tal sentido, declaró esta semana como testigo Horacio Rodríguez, accionista de la empresa "Med Aviación S.A", una de las que concesionaron naves de Fred Machado.
La causa tiene algunos años en los tribunales de Retiro, dado que la denuncia fue presentada en abril de 2021 por el dirigente Adrián Bastianes y se focalizó en los vuelos del diputado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario