José Luis Espert pidió que la causa por lavado de dinero que tramita en San Isidro pase a Comodoro Py

La causa de los vuelos

El juez Martínez De Giorgi avanzó en estos días en la causa por supuesto lavado de dinero en la campaña electoral para la presidencia de José Luis Espert en 2019. En tal sentido, declaró esta semana como testigo Horacio Rodríguez, accionista de la empresa "Med Aviación S.A", una de las que concesionaron naves de Fred Machado.

La causa tiene algunos años en los tribunales de Retiro, dado que la denuncia fue presentada en abril de 2021 por el dirigente Adrián Bastianes y se focalizó en los vuelos del diputado.