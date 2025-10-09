La Junta Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para la reimpresión de boletas
La decisión judicial implica que el domingo 26 de octubre, se vote con la Boleta Única con la cara de José Luis Espert.
En un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei a días de las elecciones legislativas, la Junta Electoral rechazó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas para la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia del primer candidato, José Luis Espert.
La decisión del juez Alejo Ramos Padilla es la segunda contraria a los deseos del Gobierno. Primero rechazó el cambio en la boleta que pretendía el partido oficialista, por lo que Karen Reichardt quedará primera a pesar de que Diego Santilli -el tercero en la boleta- ya había empezado a hacer campaña con Milei por el distrito.
“Los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas por las autoridades competentes demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel, sin poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización de las elecciones del 26 de octubre de 2025″, argumenta la Justicia en su fallo.
Antes de decidir, la Junta convocó a una audiencia de la que participaron los representantes de las distintas fuerzas políticas, el Juez Federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el camarista federal Jorge Di Lorenzo, junto al ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Justamente el funcionario pretendía que su cartera abonara el millonario costo de reimpresión. El miércoles aseguró que fueron "muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral", lo cual "llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria".
"Eso está disponible", expresó entonces un entusiasmado Catalán a los medios de comunicación que lo encontraron en La Plata tras su audiencia con el juez con competencia en lo electoral.
Antes de conocerse este nuevo fallo adverso, desde el Gobierno habían adelantado que iban a apelar. De momento no fue confirmada esta medida por parte de LLA.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario