La Junta Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para la reimpresión de boletas

Justamente el funcionario pretendía que su cartera abonara el millonario costo de reimpresión. El miércoles aseguró que fueron "muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral", lo cual "llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria".

"Eso está disponible", expresó entonces un entusiasmado Catalán a los medios de comunicación que lo encontraron en La Plata tras su audiencia con el juez con competencia en lo electoral.

Antes de conocerse este nuevo fallo adverso, desde el Gobierno habían adelantado que iban a apelar. De momento no fue confirmada esta medida por parte de LLA.