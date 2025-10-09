Insólito: diputada de La Libertad Avanza acusada de narcomenudeo se hizo una rinoscopía
Se trata de Lorena Villaverde, representante libertaria de Río Negro, quien en 2002 fue demorada en Estados Unidos por tener consigo una considerable cantidad de cocaína.
Lorena Villaverde, oriunda de la localidad de San Antonio Oeste y vecina de Las Grutas, es diputada nacional por Río Negro, elegida en 2023 con lista de La Libertad Avanza (LLA), y en los últimos días cobró notoriedad al ser una de las salpicadas por el escándalo que desataron los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico.
En ese sentido, se dice que es pareja de Claudio Ciccarelli, primo de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino procesado por narcotráfico, entre otros delitos, que por estas horas será extraditado a los Estados Unidos, en cuyos tribunales está imputado.
Pero entre sus antecedentes aparece otro que, hasta el momento, la legisladora no ha desmentido, a pesar de haber sido reproducido por varios medios periodísticos del país y el mundo: en 2002 fue detenida en el estado de Florida por tener consigo una considerable cantidad de cocaína, según recordó el diputado Martín Soria en el Congreso. Una causa que, según los registros judiciales de los Estados Unidos, fue cerrada en 2017.
La rinoscopía de la diputada Lorena Valverde
Lejos de desmentir la especie, Lorena Villaverde decidió realizar una insólita puesta en escena, teniendo en cuenta que nadie -hasta el momento- deslizó que sufriera algún tipo de adicción a drogas legales o ilegales.
En concreto, concurrió a lo que parece ser un centro de salud para realizarse un narcotest y una rinoscopía para dejar prueba de su situación con relación a eventuales adicciones que podrían detectarse con esos análisis.
El video divulgado en redes sociales por la legisladora rionegrina lo acompañó con un texto en el que expresa su preferencia por “demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia”, razón por la cual “me realicé un narcotest y una rinoscopía”.
“No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopía: la confianza se gana con gestos, no con discursos”, señaló la diputada libertaria sobre su decisión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario