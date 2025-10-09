Insólito: diputada de La Libertad Avanza acusada de narcomenudeo se hizo una rinoscopía

En concreto, concurrió a lo que parece ser un centro de salud para realizarse un narcotest y una rinoscopía para dejar prueba de su situación con relación a eventuales adicciones que podrían detectarse con esos análisis.

El video divulgado en redes sociales por la legisladora rionegrina lo acompañó con un texto en el que expresa su preferencia por “demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia”, razón por la cual “me realicé un narcotest y una rinoscopía”.

“No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopía: la confianza se gana con gestos, no con discursos”, señaló la diputada libertaria sobre su decisión.