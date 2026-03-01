El mensaje de Chiqui Tapia tras la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela
El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, rompió el silencio y destacó el trabajo silencioso con la Federación Venezolana para lograr el regreso del gendarme.
Tras concretarse el histórico operativo de repatriación desde Venezuela, Chiqui Tapia utilizó sus redes sociales para celebrar la noticia. El presidente del fútbol argentino confirmó el regreso del gendarme liberado y brindó detalles exclusivos sobre el hermético acuerdo humanitario que permitió ponerle fin a más de un año de angustia y encierro.
Qué dice el tuit oficial de Chiqui Tapia
En medio de la fuerte polémica con el Gobierno nacional por la autoría del rescate y las trabas judiciales, el máximo dirigente de la AFA decidió expresarse públicamente. A través de su cuenta oficial, el mandatario destacó la exitosa negociación internacional.
IMPORTANTE: El comunicado de AFA tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "El fútbol como puente"
En su breve pero contundente comunicado, resaltó los siguientes puntos clave sobre la histórica liberación de Nahuel Gallo:
Esfuerzo conjunto: Subrayó que el éxito del operativo fue "gracias a un trabajo silencioso y mancomunado".
Aliados deportivos: Agradeció expresamente la colaboración y el diálogo directo "con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL".
El fin del calvario: Remarcó el extenso período de sufrimiento, confirmando que la salida se logró "hoy, después de 448 días".
El esperado reencuentro: Celebró profundamente que, gracias a estas gestiones, "Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia".
De esta forma, la dirigencia del fútbol argentino reafirma su rol protagónico como puente humanitario en una misión sin precedentes, evidenciando los fuertes lazos construidos a través del deporte en la región.
