La AFA va a la Justicia: denunciarán al juez que bloqueó el viaje de Chiqui Tapia para liberar a Nahuel Gallo
El abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, apuntó contra el juez Diego Amarante por impedir que Claudio Tapia viaje a Venezuela a rescatar a Nahuel Gallo.
Tras la histórica liberación del gendarme argentino en Venezuela, se desató un escándalo judicial inesperado. El abogado representante de la AFA, Gregorio Dalbón, emitió un explosivo comunicado donde adelantó que denunciará penalmente al juez que impidió el viaje de Claudio Tapia para gestionar el rescate.
El letrado publicó un fuerte texto institucional bajo el título "El juez Amarante bloqueó el único canal que Venezuela aceptaba para liberar a Nahuel Gallo". Allí, reveló los detalles de la compleja negociación internacional y apuntó de lleno contra el titular del Juzgado Penal Económico N°5.
Según la información brindada por la querella, el exitoso operativo corrió serio riesgo por una medida que consideran estrictamente arbitraria. Los puntos centrales del fuerte reclamo son:
Exigencia presidencial: Dalbón aseguró que la mandataria venezolana "condicionó la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo a la intervención personal de Claudio Tapia".
Financiamiento: Además, detalló que el mandamás del fútbol argentino "comprometió el financiamiento del traslado" para lograr la repatriación.
Traba judicial: Pese a estas urgentes gestiones humanitarias en curso, el magistrado Diego Amarante impidió la salida del país del dirigente deportivo, "bloqueando de facto el único mecanismo disponible para repatriar a un ciudadano argentino privado ilegítimamente de su libertad".
IMPORTANTE: El papel clave de la AFA en la liberación y repatriación de Nahuel Gallo
La dura denuncia penal de la AFA contra el magistrado
Para justificar su polémica resolución del pasado 27 de febrero, el Juzgado invocó la actual "situación de inestabilidad política" del país caribeño y las constantes "denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas, entre ellas ciudadanos argentinos". Sin embargo, el abogado desestimó estos argumentos asegurando que "nada tienen que ver con el objeto del proceso".
Ante este delicado escenario, donde el magistrado ignoró por completo el dictamen favorable que había emitido el Fiscal, la asociación deportiva confirmó que accionará legalmente. "En las próximas horas presentaré denuncia formal por cohecho, dádivas y demás figuras penales que surjan de la investigación", sentenció Dalbón, asegurando firmemente que "la vida de un argentino vale más que cualquier resolución sin fundamento".
