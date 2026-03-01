La AFA va a la Justicia: denunciarán al juez que bloqueó el viaje de Chiqui Tapia para liberar a Nahuel Gallo

La dura denuncia penal de la AFA contra el magistrado

Para justificar su polémica resolución del pasado 27 de febrero, el Juzgado invocó la actual "situación de inestabilidad política" del país caribeño y las constantes "denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas, entre ellas ciudadanos argentinos". Sin embargo, el abogado desestimó estos argumentos asegurando que "nada tienen que ver con el objeto del proceso".

Ante este delicado escenario, donde el magistrado ignoró por completo el dictamen favorable que había emitido el Fiscal, la asociación deportiva confirmó que accionará legalmente. "En las próximas horas presentaré denuncia formal por cohecho, dádivas y demás figuras penales que surjan de la investigación", sentenció Dalbón, asegurando firmemente que "la vida de un argentino vale más que cualquier resolución sin fundamento".