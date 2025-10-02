Revelan nuevas pruebas bancarias que complican todavía más a José Luis Espert

La transferencia partió de la estructura empresarial vinculada a Federico “Fred” Machado, según se desprende de la documentación obtenida por el citado diario en bases de datos oficiales de Estados Unidos.

transferencia machado espert

La misma fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada en 2023 Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en mayo de 2023 por conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y conspiración para infringir las registraciones de aeronaves en los Estados Unidos.

La transferencia que Espert no reconoció pero tampoco negó corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia estadounidense, y aparece en la documentación junto al nombre del diputado libertario y el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado usó Espert para su campaña del año anterior, propiedad de Machado, acusado en los Estados Unidos de los delitos de conspiración para traficar drogas ilícitas, lavado de dinero y fraude.

Por ahora, el financista de Espert (además de dinero aportó a la campaña del libertario el avión privado, realizando 35 vuelos a diferentes puntos del país, y el vehículo blindado en el que se movilizaba) cumple prisión domiciliara en Viedma, de donde es oriundo, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre su extradición.

Y no se descarta que con el transcurrir de las horas o los días aparezcan otras transferencias realizadas a favor del candidato de La Libertad Avanza (LLA), que “podrían sumar millones de dólares”, según arriesgaron fuentes de la investigación que se procesa en la Argentina tras la denuncia de Juan Grabois ante los Juzgados Federales.