Confirmado: José Luis Espert voló 35 veces en aviones de Fred Machado

espert lla

Quién es Fred Machado, el presunto narco vinculado a José Luis Espert

El nombre de “Fred” Machado, detenido en la actualidad con prisión domiciliaria en el país y con pedido de extradición a Estados Unidos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero, irrumpió en la escena política argentina luego de ser vinculado con el diputado José Luis Espert.

"En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Viedma, obviamente le agradecí si me llevó en su avión. Se imagina que, si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos", reconoció Espert en una entrevista con TN.

Federico Andrés “Fred” Machado es un empresario argentino, nacido en Viedma, Río Negro, que construyó una fortuna en Estados Unidos. Sin embargo, en ese país lo acusan de haber dirigido y gestionado diversas actividades ilegales de empresas mediante las cuales generaba fondos para obtener aeronaves que habrían sido utilizadas para el contrabando de estupefacientes y lavado de dinero.

Espert Fred Machado

El 16 de abril de 2021 “Fred” fue interceptado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el hall del aeropuerto de Neuquén cuando pretendía viajar con destino a Aeroparque y quedó detenido.

Entre otros cargos, a Machado se lo acusa de formar parte de una organización criminal internacional que transportaba a bordo de aeronaves grandes cantidades de drogas originarias de Colombia a Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Guatemala, Belice y México, entre otros países.

Todo se habría realizado, según se investiga, bajo la fachada de su empresa South Aviation, con sede en Florida. Los aviones habrían sido comprados de manera fraudulenta, con registros falsos y con el fin de transportar grandes cargamentos de cocaína.

La investigación lo vincula con el hallazgo de 1.556 kilos de cocaína en un avión abandonado en México y con más de 2.5 toneladas de la misma droga incautadas en un jet en Guatemala. A su vez, Machado está acusado de haber estafado 250 millones de dólares a empresarios de la aviación con falsas ventas de aeronaves, según publicó Perfil.

En 2020 había sido arrestado y liberado en Texas, tras lo cual se trasladó a México y luego llegó en marzo de 2021 a Argentina. Tras su detención en Neuquén, Fred Machado aguarda por su extradición a Estados Unidos.