"¡Hijo de put...! ¡Hijo de put...!", la otra cara de la caravana de Javier Milei en Santiago del Estero
Mientras se carga la campaña electoral al hombre, el Presidente fue severamente repudiado por los santiagueños, algo que -por supuesto- sus redes no cuentan.
Continuando con la campaña electoral que ha decidido montarse en los hombros, Javier Milei visitó este sábado Santiago del Estero y habló a sus seguidores, mientras se trasladaba a bordo de una camioneta junto a su hermana Karina, también secretaria de Presidencia.
Lo cierto es que, mientras el Presidente se mostraba sonriente y saludaba a sus adeptos, hubo otra cara de la caravana que sus redes sociales no mostraron, como era de esperarse: "¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!", corearon a toda voz un gran número de personas que se acercó a repudiar la presencia del mandatario en tierras santiagueñas.
La canción dedicada al jefe de Estado se escuchaba clarita, pese a envolverse con los gritos de los militantes libertarios. De manera que es imposible que Milei no haya notado la resistencia y el rechazo que también existe en esa provincia.
Qué dijo Javier Milei en Santiago del Estero
Javier Milei les habló este sábado a sus militantes en Santiago del Estero frente al local partidario ubicado en el centro de la capital provincial. Durante su breve discurso con un megáfono y subido a una camioneta, el mandatario arengó a sus seguidores, criticó duramente al kirchnerismo y pidió no volver al pasado.
"Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", dijo el Presidente.
Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina, Milei también aprovechó para resaltar logros de su Gobierno y arremetió contra la expresidenta: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle".
Al cerrar su intervención, Milei enfatizó: "La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo". Además, destacó nuevamente los logros de su gestión: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto".
