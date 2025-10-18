"¡Hijo de put...! ¡Hijo de put...!", la otra cara de la caravana de Javier Milei en Santiago del Estero

"Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", dijo el Presidente.

milei santiago estero

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina, Milei también aprovechó para resaltar logros de su Gobierno y arremetió contra la expresidenta: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle".

Al cerrar su intervención, Milei enfatizó: "La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo". Además, destacó nuevamente los logros de su gestión: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto".