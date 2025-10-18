Así fue la violenta agresión de una libertaria a un fotógrafo: "Andate de mi ciudad, kukardo de mierda"

Otros, en tanto, reclamaron que lo sucedido fue una locura agregándole un toque de humor: "La duda ahora es, en el 27, ¿la ponen de diputada o de senadora?"; "Milei no está creando monstruos. Los monstruos ya estaban ahí y eligieron un representante a su altura"; "Me impresiona lo rapido que nos convertimos en Estados Unidos. ¡Gracias Mr. Bessent!"; fueron algunos de los comentarios.

Qué sucedió con la mujer que ingresó al acto de Milei con un cuchillo

Tras este alarmante episodio, la agresora intentó darse a la fuga, pero finalmente fue interceptada por un policía de civil y arrestada en el interior de un supermercado cercano. Las imágenes de su detención, captadas por testigos con sus teléfonos celulares, la muestran visiblemente alterada y gritando que no la filmen.

Si bien no trascendió la identidad del fotógrafo agredido ni la gravedad del intento de ataque, el suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores de prensa en la cobertura de eventos políticos de alta concurrencia.

mujer cuchillo tres febrero2

Fuentes del caso indicaron que la mujer, a pesar de haber estado armada en las inmediaciones del Presidente y de haber intentado agredir a un periodista, habría recuperado la libertad, aunque permanece imputada en la causa. Este desenlace generó aún más preocupación en el entorno de La Libertad Avanza, donde se debate la estrategia de los actos de campaña "cuerpo a cuerpo" y la exposición del mandatario.

Este nuevo episodio de violencia se suma a otros incidentes que han tenido como blanco a periodistas y reporteros gráficos en distintas manifestaciones y actos políticos, y vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de garantizar la seguridad de quienes tienen la tarea de informar.