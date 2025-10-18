Así fue la violenta agresión de una libertaria a un fotógrafo: "Andate de mi ciudad, kukardo de mierda"
Militante de la La Libertad Avanza a toda luz, la mujer llevó -además- un cuchillo al acto de Javier Milei en Tres de Febrero. Mirá acá el video.
Mientras el peronismo celebraba el "Día de la Lealtad" como cada 17 de octubre, Javier Milei se presentó en Tres de Febrero en el marco de la campaña electoral que ha decidido llevar sobre sus hombros, de cara a las elecciones legislativas nacional a realizarse el próximo 26 de octubre.
Allí, se dio un inesperado episodio protagonizado por una mujer que llevó un cuchillo al acto encabezado por el primer mandatario. Dispuesta a usarlo, la adherente a La Libertad Avanza agredió verbalmente a un fotógrafo al que trató de "kukardo" mientras lucía visiblemente fuera de sí: "¡Andate de mi casa! Andate de mi casa, pedazo de mierda, es mi ciudad, kukardo de mierda", gritaba la mujer llena de odio, mientras la Gendarmería Nacional intentaba frenarla.
El video donde la aparentemente desquiciada intenta amedrentar a un joven fotógrafo, que según ella era peronista o kirchnerista, no demoró en viralizarse en la red social X, generando indignación y preocupación en los internautas: "Qué raro, no le pegaron, no la gasearon, no la detuvieron, no la cachearon y la dejaron ir armada a atacar a un fotógrafo porque se la veía re normal, en pijama de los Simpson, re tranqui, re pacífica, inofensiva", señaló de manera irónica una usuaria.
Cabe señalar que otros también remarcaron la llamativa actitud de los uniformados: "Si era un discapacitado o un jubilado protestando, le partían la cabeza entre todos los que aparecieron a contenerla. No hay remate".
Otros, en tanto, reclamaron que lo sucedido fue una locura agregándole un toque de humor: "La duda ahora es, en el 27, ¿la ponen de diputada o de senadora?"; "Milei no está creando monstruos. Los monstruos ya estaban ahí y eligieron un representante a su altura"; "Me impresiona lo rapido que nos convertimos en Estados Unidos. ¡Gracias Mr. Bessent!"; fueron algunos de los comentarios.
Qué sucedió con la mujer que ingresó al acto de Milei con un cuchillo
Tras este alarmante episodio, la agresora intentó darse a la fuga, pero finalmente fue interceptada por un policía de civil y arrestada en el interior de un supermercado cercano. Las imágenes de su detención, captadas por testigos con sus teléfonos celulares, la muestran visiblemente alterada y gritando que no la filmen.
Si bien no trascendió la identidad del fotógrafo agredido ni la gravedad del intento de ataque, el suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores de prensa en la cobertura de eventos políticos de alta concurrencia.
Fuentes del caso indicaron que la mujer, a pesar de haber estado armada en las inmediaciones del Presidente y de haber intentado agredir a un periodista, habría recuperado la libertad, aunque permanece imputada en la causa. Este desenlace generó aún más preocupación en el entorno de La Libertad Avanza, donde se debate la estrategia de los actos de campaña "cuerpo a cuerpo" y la exposición del mandatario.
Este nuevo episodio de violencia se suma a otros incidentes que han tenido como blanco a periodistas y reporteros gráficos en distintas manifestaciones y actos políticos, y vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de garantizar la seguridad de quienes tienen la tarea de informar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario