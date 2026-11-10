Liberaron a Emanuel Noir, de Ke Personajes, tras golpear a un policía en Entre Ríos

"Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido", arrancó manifestando el músico en un texto que rápidamente cosechó miles de reacciones de todo tipo en el ecosistema digital.

Consciente de la gravedad institucional y humana del suceso, que incluyó un contacto físico indebido con un uniformado en plena vía pública, Noir focalizó sus primeras líneas en la reparación directa con el damnificado, anticipando intenciones de enmendar el vínculo de manera privada en cuanto el proceso judicial se lo permita.

"Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, tenga la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado", expresó con crudeza.

Y sumó: "Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión. No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde".

Finalmente, expresó: "Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos".