Una mujer cayó en su auto a un arroyo de Ensenada y una policía se arrojó al agua para rescatarla

La sargento Marcela Corbalán, del Comando de Patrullas Ensenada, se arrojó al agua y sacó del interior de un Ford Focus a una mujer de 76 años.

El hecho ocurrió pasadas las 8, cuando un llamado al 911 alertó sobre la caída de un vehículo al arroyo con ocupantes en su interior. Los efectivos llegaron y encontraron a la conductora, una jubilada, atrapada dentro del Focus, que había quedado sumergido. La mujer no podía salir por sus propios medios. Ante la urgencia de la situación, la sargento Marcela Corbalán se arrojó al arroyo y logró ingresar al vehículo para sacar a la mujer y ponerla a resguardo.