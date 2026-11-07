Una mujer cayó en su auto a un arroyo de Ensenada y una policía se arrojó al agua para rescatarla
El dramático episodio ocurrió este sábado por la mañana en el Barrio Náutico. Ambas fueron asistidas por personal médico y se encontraban en buen estado.
Una mujer de 76 años fue rescatada la mañana de este sábado en Ensenada, luego de que el Ford Focus que conducía terminara dentro del arroyo Doña Flora, a la altura de la entrada 1 de la calle Antonio Silva, en el Barrio Náutico. Una sargento del Comando de Patrullas se arrojó al agua, ingresó al auto y la llevó hasta la calzada.
El hecho ocurrió pasadas las 8, cuando un llamado al 911 alertó sobre la caída de un vehículo al arroyo con ocupantes en su interior. Los efectivos llegaron y encontraron a la conductora, una jubilada, atrapada dentro del Focus, que había quedado sumergido. La mujer no podía salir por sus propios medios. Ante la urgencia de la situación, la sargento Marcela Corbalán se arrojó al arroyo y logró ingresar al vehículo para sacar a la mujer y ponerla a resguardo.
Con la conductora ya fuera del auto, la policía la trasladó a resguardo hasta la calzada, donde aguardaron la llegada de los médicos. Toda la escena quedó registrada por las cámaras de monitoreo de la zona, que captaron el momento exacto del rescate y la salida de ambas del arroyo.
Asistencia médica y reconocimiento al accionar policial
Personal del SAME se presentó en el lugar y atendió a la mujer rescatada, constatando que se encontraba en buen estado general, sin lesiones de gravedad a pesar del impacto y la caída al agua. En tanto, la sargento Corbalán también fue revisada por los profesionales de la salud, quienes verificaron que no presentaba complicaciones físicas.
Fuentes policiales indicaron que, más allá del susto y la tensión del momento, tanto la conductora como la efectivo pudieron retirarse por sus propios medios. Desde la fuerza destacaron el temple y la rápida reacción de las agentes intervinientes, subrayando que ese tipo de intervenciones resulta clave para evitar tragedias en situaciones de extrema urgencia.
Investigación sobre las causas del siniestro
En paralelo al operativo de rescate, se inició una investigación para determinar cómo el vehículo terminó dentro del arroyo Doña Flora. De acuerdo con las primeras versiones, se analiza si se trató de una mala maniobra, una falla mecánica o una descompensación de la conductora. El Ford Focus quedó semihundido junto a la orilla y posteriormente fue retirado con la asistencia de una grúa. El episodio generó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar.
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