VIDEO: Javier Milei llora en la despedida del papa León XIV de Argentina

El emotivo momento en la escalinata de Ezeiza

Minutos después de las 14:00 horas, el Santo Padre llegó a la aeroestación internacional acompañado por la comitiva oficial. En el tramo final de la visita, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno despidieron al líder de la Iglesia Católica al pie de la aeronave de Aerolíneas Argentinas.