Homenajes a José Luis Cabezas: los actos a 29 años de su crimen

Yabrán, que había contratado para su aparato de seguridad a expolicías exonerados de la bonaerense y a represores de la última dictadura, había pasado a ser un nombre conocido, y Cabezas le puso rostro a esa figura que hasta entonces era desconocida. Lo retrató caminando en la playa junto a su esposa, y esa foto fue tapa de la edición de Noticias del 3 de marzo de 1996.

Finalmente, en 2000, Yabrán, dueño de OCA, se suicidó antes de ser arrestado. Sin embargo, la justicia argentina continuó investigando y procesando a otros involucrados en el asesinato, como a la banda de "Los Horneros", un grupo de delincuentes de La Plata, conformado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga.

