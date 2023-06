Rodríguez Larreta arrancó su campaña presentando propuestas

Embed

Y advirtió: “Ya se van, falta poco”.

Rodríguez Larreta aseguró que “hay que terminar con la concentración de la riqueza y los recursos que hizo el kirchnerismo en el gobierno nacional” y aseguró que el ejemplo de cómo hacerlo es Jujuy, cuyo gobernador, Gerardo Morales, es su compañero de fórmula.

"Gerardo es un tipo que se la banca. Lo demostró no solo esta semana; que lo vimos todos, que se la bancó con mucho temple, equilibrio y diálogo. También se la bancó cuando metió preso a Milagro Sala y a la Tupac Amaru, que tenían un gobierno paralelo en Jujuy. Ese es el modelo que representamos”, sintetizó y elogió la feroz represión a la protesta social que desataron las fuerzas de seguridad de Morales y por la que dos personas perdieron un ojo.

Rodríguez Larreta adelantó además que en los próximos 45 días tiene previsto recorrer "cada rincón del país" para que todos puedan conocer su propuesta que, explicó, está basada en tres pilares: educación, trabajo y seguridad.

"Les vamos a contar a todos los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida. Buscamos terminar con el kircherismo para siempre. Para eso vamos a impulsar un cambio profundo, que sea un cambio que se mantenga en el tiempo", señaló.

Y recordó que cuando en 2015 iniciaron un “proceso de cambio” con el gobierno de Mauricio Macri lamentablemente no pudieron sostenerlo. "Eso no nos va a volver a pasar. La gran diferencia es que el cambio que vamos a impulsar lo vamos a mantener en el tiempo, no vamos a volver para atrás", prometió.

