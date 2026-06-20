Horror entre mileístas: Maximiliano Pullaro reivindicó al Belgrano que fundó escuelas y pregonaba la igualdad
Durante su discurso, el gobernador de Santa Fe recordó al Manuel Belgrano que “donó su fortuna para fundar escuelas, cuando otros trabajaban para enriquecerse”.
En su discurso por el acto del Dia de la Bandera que se celebró en Rosario, Javier Milei tuvo una apreciación particular y sesgada de Manuel Belgrano, de cuya figura se intentó apropiar al considerarlo “un gran promotor de la libertad política y económica”, como él mismo se pondera.
Definió al crear de la Bandera como el "primer intelectual liberal económico argentino", sin entender su liberalismo como determinado por un contexto histórico preciso que, expresamente, pretendía la construcción de un Estado para una Nación, para un pueblo, y no su destrucción, como hoy busca el Presidente anarcocapitalista que supimos conseguir.
Previamente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había brindado algunos datos al respecto, que habrán resonado fuertemente no solo en los oídos de Milei sino, sobre todo, en los de Manuel Adorni, presente en la ocasión para recibir nuevos respaldos del Gobierno Nacional en su conjunto.
En su discurso, el mandatario santafesino brindó una imagen más profunda de Belgrano, al señalar que “no era un hombre que pertenecía a un bando, era un hombre que pertenecía a la Patria”.
“Donó su fortuna para fundar escuelas, cuando otros trabajaban para enriquecerse”, aseguró Pullaro sin mirar a nadie en particular pero con destinatarios bien precisos: el Presidente que no fundó ni una sola escuela desde que asumió, mientras desfinancia la educación pública, y al criptomillonario jefe de Gabinete, que se enriqueció de la noche a la mañana.
En el mismo sentido, añadió que Belgrano “pensaba en los que quedaban afuera, le obsesionaba una idea revolucionaria para esos tiempos: que la libertad sin educación era una trampa”, sentenció.
También atribuyó al prócer “esa idea de libertad y de igualdad fundidas en un concepto, inseparables la una de la otra, es el legado que Belgrano nos dejó, es lo que hizo a la Argentina grande. Una Argentina que fundó escuelas, que creó hospitales públicos, que creó la universidad pública y gratuita”, recordó el gobernador para escozor del Presidente y su cohorte de funcionarios, a quienes la idea de “libertad con igualdad” debe horrorizar.
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