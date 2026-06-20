Horror entre mileístas: Maximiliano Pullaro reivindicó al Belgrano que fundó escuelas y pregonaba la igualdad

“Donó su fortuna para fundar escuelas, cuando otros trabajaban para enriquecerse”, aseguró Pullaro sin mirar a nadie en particular pero con destinatarios bien precisos: el Presidente que no fundó ni una sola escuela desde que asumió, mientras desfinancia la educación pública, y al criptomillonario jefe de Gabinete, que se enriqueció de la noche a la mañana.

En el mismo sentido, añadió que Belgrano “pensaba en los que quedaban afuera, le obsesionaba una idea revolucionaria para esos tiempos: que la libertad sin educación era una trampa”, sentenció.

También atribuyó al prócer “esa idea de libertad y de igualdad fundidas en un concepto, inseparables la una de la otra, es el legado que Belgrano nos dejó, es lo que hizo a la Argentina grande. Una Argentina que fundó escuelas, que creó hospitales públicos, que creó la universidad pública y gratuita”, recordó el gobernador para escozor del Presidente y su cohorte de funcionarios, a quienes la idea de “libertad con igualdad” debe horrorizar.

pullaro dia de la bandera El duro discurso de Maximiliano Pullaro en el Día de la Bandera.