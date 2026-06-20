Victoria Villarruel disparó contra Javier Milei y Adorni: "Nadie más peleado con los valores de Belgrano"

En el tramo final de su intervención, sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.

La respuesta de Victoria Villarruel al discurso de Milei

Finalizado el acto, Victoria Villarruel fue el centro de atención de todos los medios presentes y sus declaraciones no defraudaron, al remarcar que "no está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada" al palco oficial donde estuvo el Presidente acompañado por su gabinete.

"Estamos en democracia, esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación y que haya esta segregación", dijo en declaraciones a la prensa.

En el palco presidencial, la presencia de Manuel Adorni no pasó desapercibida y fue considerada unánimemente como un redoblado respaldo al jefe de Gabinete. "Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él", sentenció la vicepresidenta.

Finalmente, señaló: "No quiero hacer de esto un acto político y no quiero tener alguna otra declaración que no sea la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano", aunque advirtió que “lo de Adorni está totalmente de más".