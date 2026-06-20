Victoria Villarruel disparó contra Javier Milei y Adorni: "Nadie más peleado con los valores de Belgrano"
La vicepresidenta criticó con dureza el discurso del Presidente en el Monumento a la Bandera y disparó munición gruesa contra el jefe de Gabinete.
Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera que se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, donde también estuvieron funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Y, pese a los deseos del Presidente, también participó del acto oficial Victoria Villarruel.
Sin dudas, la vicepresidenta supo quitarle al mandatario mucho del protagonismo que pretendió tener en un marco bastante complejo para la administración nacional, especialmente desde que estalló el escándalo protagonizado por Manuel Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito y presente en la ocasión.
En principio, la vicepresidenta permaneció de espaldas al jefe de Estado mientras entonaba el Himno Nacional luego de que Milei ni siquiera se dignara a saludarla al llegar, lo que no hizo más que profundizar las diferencias personales entre el binomio que supo captar la atención del electorado en 2023. Y la titular del Senado todavía fue más lejos.
El discurso de Javier Milei sobre Belgrano
En su discurso, Javier Milei reivindicó —a su modo sesgado— a Manuel Belgrano al señalar que fue “un gran promotor de la libertad política y económica” y definirlo como el "primer intelectual liberal económico argentino".
En el tramo final de su intervención, sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.
La respuesta de Victoria Villarruel al discurso de Milei
Finalizado el acto, Victoria Villarruel fue el centro de atención de todos los medios presentes y sus declaraciones no defraudaron, al remarcar que "no está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada" al palco oficial donde estuvo el Presidente acompañado por su gabinete.
"Estamos en democracia, esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación y que haya esta segregación", dijo en declaraciones a la prensa.
En el palco presidencial, la presencia de Manuel Adorni no pasó desapercibida y fue considerada unánimemente como un redoblado respaldo al jefe de Gabinete. "Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él", sentenció la vicepresidenta.
Finalmente, señaló: "No quiero hacer de esto un acto político y no quiero tener alguna otra declaración que no sea la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano", aunque advirtió que “lo de Adorni está totalmente de más".
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