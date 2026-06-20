Quién es Martín Matzkin, el bullrichista que asumirá como diputado en lugar del nuevo vocero presidencial

patricia bullrich y martin matzkin 2 Patricia Bullrich y Martín Matzkin.

Se trata, en concreto, del delfín pampeano de Bullrich, aunque su linaje político proviene del peronismo: es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, histórico diputado menemista que supo fungir también como viceministro del Interior, a las órdenes de Carlos Corach, y ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Es abogado y, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, su militancia política comenzó de la mano del peronismo, pero supo reinventarse hacia el macrismo, donde encontró un lugar en el mundo más acorde con sus predecesores familiares menemistas.

Entre 2015 y 2017 fue juez de Faltas de Catriló; representó al Gobierno Nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra durante la gestión de Mauricio Macri, y en 2020 fue síndico en representación de la oposición de Pampetrol, la empresa energética provincial.

Ya alineado con Patricia Bullrich, llegó al Ministerio de Seguridad de la Nación y ahora asumirá como diputado nacional hasta 2029, proyectándose en La Pampa como delegado de la senadora y eventual candidata presidencial.