Quién es Martín Matzkin, el bullrichista que asumirá como diputado en lugar del nuevo vocero presidencial
Abogado pampeano, proviene del macrismo y dejará un cargo en el Ministerio de Seguridad para ocupar la banca que dejará Adrián Ravier.
Mientras Javier Milei lidia con los problemas que aquejan al Poder Ejecutivo, como la crisis económica y social y los escándalos como el caso $Libra y el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, la imagen de Patricia Bullrich crece y se empodera en el Congreso.
En efecto, un hombre de su riñón, Martín Matzkin, asumirá la banca que en la Cámara de Diputados dejará el designado vocero presidencial, Adrián Ravier, tal y como anunciara recientemente el cuestionado jefe de Gabinete.
De esta manera, mientras la credibilidad del Gobierno se desploma, la senadora nacional refuerza su poder parlamentario, amenazando eventualmente la supremacía puramente libertaria con una “tercera posición” con miras a un recambio en 2027: la del mileísmo sin Milei.
Quién es Martín Matzkin
Martín Matzkin fue designado el 2 de mayo de 2024 como subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa de la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación que entonces conducía Patricia Bullrich.
Una vez que Adrián Ravier formalice su renuncia a la banca que ocupa por La Pampa, Matzkin asumirá en la cámara baja por la misma provincia, habiendo integrado la lista de La Libertad Avanza (LLA) pero como militante del PRO, específicamente por el bullrichismo.
Se trata, en concreto, del delfín pampeano de Bullrich, aunque su linaje político proviene del peronismo: es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, histórico diputado menemista que supo fungir también como viceministro del Interior, a las órdenes de Carlos Corach, y ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
Es abogado y, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, su militancia política comenzó de la mano del peronismo, pero supo reinventarse hacia el macrismo, donde encontró un lugar en el mundo más acorde con sus predecesores familiares menemistas.
Entre 2015 y 2017 fue juez de Faltas de Catriló; representó al Gobierno Nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra durante la gestión de Mauricio Macri, y en 2020 fue síndico en representación de la oposición de Pampetrol, la empresa energética provincial.
Ya alineado con Patricia Bullrich, llegó al Ministerio de Seguridad de la Nación y ahora asumirá como diputado nacional hasta 2029, proyectándose en La Pampa como delegado de la senadora y eventual candidata presidencial.
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