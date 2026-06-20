Video: Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la militancia
Desde su balcón de San José 1111, Cristina saludó a la militancia que se autoconvocó luego del banderazo realizado en Parque Lezama.
Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su domicilio en San José 1111, ubicado en el barrio porteño de Constitución, para saludar a la militancia que se convocó allí luego del multitudinario banderazo por su libertad que tuvo lugar en Parque Lezama.
Luciendo un suéter celeste y blanco en alusión al Día de la Bandera que se conmemora esta sábado, la expresidenta se mostró contenta por la congregación de militantes que se reunieron bajo su balcón, uniéndose a los cánticos.
Una vez finalizado el acto central que tuvo lugar en San Telmo, que contó al diputado nacional Máximo Kirchner como principal orador, la multitud comenzó su trayecto hacia el domicilio en Constitución, al ritmo de las canciones del Indio Solari, recientemente fallecido.
Banderazo en Parque Lezama
Como se indicó, Máximo Kirchner fue el orador principal del acto realizado en Parque Lezama, convocado bajo el mensaje "Banderazo por Argentina. Por Cristina" y donde también estuvieron dirigentes peronistas como los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Alejandro Granados (Ezeiza); el senador nacional Jorge Capitanich y exfuncionarios como Guillermo Moreno, entre otros referentes del espacio.
En su discurso, el diputado nacional e hijo de la expresidenta pidió por la "unidad" del peronismo al señalar que "la única manera de que la patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino".
"Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan", sostuvo.
"Escuchamos a dirigentes de nuestro partido que buscan negar la figura de Cristina, transformados en consultores y olvidando ser militantes”, dijo, agregando que “si alguno piensa que esa mujer (en alusión a Cristina) resta votos, quisiera que me expliquen si vamos a juntar los votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso Nacional", advirtió, para concluir: "Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo”.
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