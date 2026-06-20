Video: Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la militancia

"Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan", sostuvo.

"Escuchamos a dirigentes de nuestro partido que buscan negar la figura de Cristina, transformados en consultores y olvidando ser militantes”, dijo, agregando que “si alguno piensa que esa mujer (en alusión a Cristina) resta votos, quisiera que me expliquen si vamos a juntar los votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso Nacional", advirtió, para concluir: "Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo”.

banderazo parque lezama Multitudinario banderazo en Parque Lezama.