Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Ecuador vs. Curazao y cómo ver por internet

Cómo llegan Ecuador y Curazao

Ecuador llega a este compromiso respaldado por un recorrido internacional más consolidado en las últimas décadas. Desde su primera aparición en la Copa del Mundo, el fútbol ecuatoriano ha mostrado una evolución constante que le permitió clasificar también a las ediciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. Sin embargo, el gran desafío de esta generación sigue siendo emular o superar la histórica campaña de Alemania 2006, única oportunidad en la que el seleccionado sudamericano logró acceder a la instancia de octavos de final.

Del otro lado se encuentra Curazao, el modesto combinado de la CONCACAF que se convirtió en la nación de menor superficie territorial en alcanzar la fase final de una cita mundialista. A pesar de haber recibido un durísimo revés en su debut histórico al ser goleado 7 a 1 por la poderosa Alemania, el plantel caribeño se aferra a la mística que lo trajo hasta Norteamérica.

Cómo ver en vivo Ecuador y Curazao sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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