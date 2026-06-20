Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Ecuador vs. Curazao y cómo ver por internet
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Ecuador vs. Curazao. Dónde verlo.
El Arrowhead Stadium albergará un partido crucial por la segunda jornada del Grupo E, donde Ecuador y Curazao se juegan gran parte de sus chances de clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026, luego de un sendos arranques con derrotas.
El partido se juega desde las 21 horas del sábado en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Aunque las realidades históricas de las dos escuadras son muy distintas, la paridad actual radica en que ninguna tiene margen de error en Estados Unidos tras un estreno adverso que las dejó en el fondo de la tabla de posiciones.
El conjunto de la mitad del mundo viene de caer ajustadamente por 1 a 0 frente a Costa de Marfil, un resultado que lo obliga a ganar para no quedar virtualmente eliminado del certamen.
Cómo llegan Ecuador y Curazao
Ecuador llega a este compromiso respaldado por un recorrido internacional más consolidado en las últimas décadas. Desde su primera aparición en la Copa del Mundo, el fútbol ecuatoriano ha mostrado una evolución constante que le permitió clasificar también a las ediciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. Sin embargo, el gran desafío de esta generación sigue siendo emular o superar la histórica campaña de Alemania 2006, única oportunidad en la que el seleccionado sudamericano logró acceder a la instancia de octavos de final.
Del otro lado se encuentra Curazao, el modesto combinado de la CONCACAF que se convirtió en la nación de menor superficie territorial en alcanzar la fase final de una cita mundialista. A pesar de haber recibido un durísimo revés en su debut histórico al ser goleado 7 a 1 por la poderosa Alemania, el plantel caribeño se aferra a la mística que lo trajo hasta Norteamérica.
Cómo ver en vivo Ecuador y Curazao sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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