Ian Moche respondió con altura al nuevo ataque de Lilia Lemoine: "Amor"

ian moche

En otro tramo del video, cuestionó que “no se está hablando de lo importante, que es la situación de la discapacidad”. “Tenemos que concientizar y seguir adelante”, subrayó y agregó: “Tenemos que salir a combatir con amor, concientizar con esto. A mí esto no me detiene, Ian Moche sigue para rato. Amamos lo que hacemos, escuchamos a la gente, vamos a seguir adelante. Les quiero agradecer y salgamos adelante”, cerró.

El ataque de Lilia Lemoine a Ian Moche y su madre

Más allá de la distancia política, la diputada nacional analizó la situación del menor de edad y lanzó fuertes acusaciones contra su madre, Marlene Spesso, a quien acusó de "hacer actuar" a su hijo sobre su condición.

“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, denunció.

En ese sentido, Lemoine continuó: “La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”.

Esta no es la primera vez que relevantes figuras del Gobierno arremeten contra el niño y a su madre. Anteriormente, hasta el mismo presidente Javier Milei se vio envuelto en una polémica luego de repostear un tuit donde se criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta "operación kirchnerista". El conflicto entre ambos terminó en la Justicia, luego de que la familia de Moche exigiera la eliminación del mensaje.