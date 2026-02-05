Ian Moche respondió con altura al nuevo ataque de Lilia Lemoine: "Amor"
La diputada nacional de La Libertad Avanza había acusado al niño activista de “actuar de autista” y asegurado que su madre “no está bien de la cabeza”.
Ian Moche, el niño activista por los derechos de las personas con autismo, publicó en la noche del miércoles un video para responderle a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien lo acusó de “actuar como autista” e insultó a su mamá, Marlene Spesso.
”Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto", dijo el niño en su descargo. El video fue publicado en su cuenta de Instagram, donde Moche relató cómo se sintió tras conocer los dichos de la legisladora y pidió que el debate público no desvíe la atención de la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentada por el Gobierno ese mismo día. “Este es un video que salgo a hacer ya que todos hablaron de mí durante todo el día, ahora llegó el momento de decir lo que siento”, introdujo.
Luego, sumó: “Tranquilos, que esto no nos va a detener como activistas, nosotros siempre vamos a seguir unidos a todos ustedes. Me alegraron el día y eso me sigue haciendo ser activista”.
Moche también dijo que intentó comunicarse con la diputada para responderle. “Nosotros le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, expresó el menor. Y siguió: “Yo entiendo, Lilia, que a vos te guste el cosplay, el manga y el animé. A mí también me encanta. Yo no puedo decir nada con respecto a eso porque tal vez algún día sea presidente y posiblemente haga cosplay”.
En otro tramo del video, cuestionó que “no se está hablando de lo importante, que es la situación de la discapacidad”. “Tenemos que concientizar y seguir adelante”, subrayó y agregó: “Tenemos que salir a combatir con amor, concientizar con esto. A mí esto no me detiene, Ian Moche sigue para rato. Amamos lo que hacemos, escuchamos a la gente, vamos a seguir adelante. Les quiero agradecer y salgamos adelante”, cerró.
El ataque de Lilia Lemoine a Ian Moche y su madre
Más allá de la distancia política, la diputada nacional analizó la situación del menor de edad y lanzó fuertes acusaciones contra su madre, Marlene Spesso, a quien acusó de "hacer actuar" a su hijo sobre su condición.
“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, denunció.
En ese sentido, Lemoine continuó: “La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”.
Esta no es la primera vez que relevantes figuras del Gobierno arremeten contra el niño y a su madre. Anteriormente, hasta el mismo presidente Javier Milei se vio envuelto en una polémica luego de repostear un tuit donde se criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta "operación kirchnerista". El conflicto entre ambos terminó en la Justicia, luego de que la familia de Moche exigiera la eliminación del mensaje.
