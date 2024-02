Ignacio Torres acusó a Luis Caputo de mentir sobre la deuda de Chubut

“Nosotros vamos a tener una reunión hoy a la tarde con todas las provincias patagónicas, vamos a tomar una decisión en conjunto. Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas”, advirtió, Torres.

El apoyo de Macri a Torres

El gobernador dijo contar con el apoyo del fundador del PRO y afirmó que está fomentando el diálogo: “Mauricio Macri desde el momento uno está colaborando y tratando de tender puentes. Es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Hoy en el gobierno se desconocen entre ellos, no hay nadie que sepa si lo que dicen es así o no. Nosotros lo que pedimos es simple: no pedimos un peso, solo respeto para las provincias”.

Ejército de trolls

Torres señaló respecto del Presidente adicto a las redes : “Yo quiero que termine la pelea. No es contra mí. Hoy me tocó a mí, mañana será otro. Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. Ante falta de resultados, lo que buscan es tener un chivo expiatorio”. Y respondió a las chicanas que Javier Milei compartió en sus perfiles sociales: “A mí no me importa que me manden un ejército de trolls a escracharme y ponerme la cara de Chávez”.

“Ayer me mandaron un ultimátum: ‘Vamos a sacar los tanques a las redes si no paras’, decía. Estos pibes están locos”, reveló el mandatario provincial. Explicó que la amenaza se la mandó gente del gobierno a un amigo de él, que se lo reenvió de manera privada. “Fue como diciendo o te callas la boca o te mandamos los trolls por Twitter”, concluyó.