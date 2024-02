Ignacio Torres, por C5N: "Suelten el Twitter y gobiernen de una vez"

Ignacio Torres apuntó contra Santiago Caputo por C5N

Embed - IGNACIO TORRES EN EXCLUSIVO EN C5N: "LA DISCUSIÓN ES QUÉ MODELO DE PAÍS QUEREMOS"

"A mi no me van escuchar insultar nunca a nadie pero no voy a permitir bajo ningún punto de vista que se lleven puesto a los chubutenses", afirmó Torres y adelantó en declaraciones radiales que en la cumbre con los gobernadores del sur "hoy vamos a tomar una decisión", en referencia al suministro de los hidrocarburos a todo el país.

A su vez, realizó un nuevo descargo público sobre sus dichos y volvió a criticar al Presidente. "Nada más pedimos respeto para las provincias", sostuvo.

Para Torres, "se buscan peleas inconducentes, berretas, de subir al ring gente que incluso quiere ayudar, como nosotros, porque creen que en la épica de la pelea contra una casta ficticia". "Nunca han tenido coraje para pelear en serio, es lo que verdaderamente les garpa. Pero en algún momento la gente está pidiendo resultados", agregó.

Al momento de hablar sobre la actualidad de los números en su provincia, el gobernador de Chubut defendió la gestión que llevan realizando desde su asuncion y explicó que "tienen superávit primario". "No tenemos un problema de caja, pero el ahogo financiero que está haciendo el Gobierno nacional es adrede y es extorsivo", entiende Torres.

Además se lamentó por todo lo que ocurre porque "no solamente acompañé las medidas de este gobierno sino que estaba convencido que este gobierno podía ser un gobierno reformista que siente las bases de una Argentina distinta".