Ignacio Torres: "Hoy hay un tema que está saldado: el árbitro fue la Justicia"

Desde el Gobierno nacional aseguraron que la administración de Javier Milei pedirá un per saltum para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación cuanto antes, pero el gobernador chubutense aseguró que "el tema condujo a una falsa grieta entre el Estado nacional y los Estados provinciales".

"Argentina necesita unidad y que nos pongamos de acuerdo, no tenemos tiempo para dar discusiones ideológicas cuando hay que garantizar la salud, la educación", expresó Torres en conferencia de prensa desde el Senado.

nacho torres confe.jpg

A su vez, pidió al gobierno nacional tener "humildad" para escuchar al interior productivo y anunció que el 7 de marzo se presentará un "manifiesto patagónico" donde los mandatarios de las provincias de esa región demostrarán "el tremendo potencial que tenemos".

"Si el gobierno tiene la humildad suficiente para escuchar al interior productivo, la Argentina va a salir adelante de una vez por todas. El 7 vamos a tener un encuentro donde vamos a ratificar en las legislaturas locales un manifiesto patagónico para mostrar el tremendo potencial que tenemos", indicó Torres en una conferencia de prensa desde el Senado nacional.

Embed - CONFERENCIA DE PRENSA 27-02-24

"Esto llevó a una discusión mucho más profunda, a una falsa grieta inconducente entre un Estado nacional y los provinciales. Es ridículo hoy estar dando discusiones arcaicas de unitarios y federales cuando si hay algo que necesita la Argentina en este momento es unidad y que nos pongamos de acuerdo", convino.

"No tenemos tiempo para dar discusiones ideológicas muy sofisticadas cuando tenemos que garantizar la salud, la educación, la seguridad... Cuando el Gobierno nacional tiene que acomodar la macroeconomía, que es un desafío muy importante y lo acompañamos en esas metas fiscales que quiere lograr porque en nuestras provincias tuvimos que hacer lo mismo", señaló el mandatario.

"En mi caso en particular la verdad que fue un esfuerzo enorme poder lograr el superávit primario para poder sortear vencimientos muy importantes que tuvimos producto de un endeudamiento totalmente irresponsable del gobierno anterior. Pero nos hicimos cargo de eso e hicimos un planteo legítimo que derivó en la Justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el Gobierno nacional o el Presidente de la Nación, sino porque estamos convencidos de que es lo correcto. No podemos a esta altura discutir que modelo de país queremos cuando vivimos en una Argentina federal", sentenció.

Torres estuvo acompañado por gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Santa Cruz, Claudio Vidal (de manera remota); y el de La Pampa, Sergio Ziliotto.

"Las provincias que estamos reunidas acá representan el 50% de las divisas que se vienen dilapidando durante los últimos gobiernos nacionales y si hay algo que queremos todos los gobernadores que estamos acá es que la Argentina salga adelante. La Argentina necesita -además del equilibrio fiscal- una agenda de crecimiento.", dijo Torres.

"Por eso le vamos a proponer al Gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar más divisas", anticipó con la explicación de que "cada gobernador que ha sido elegido para defender los intereses de sus provincias estamos en nuestro derecho de plantear una diferencia cuando creamos que algo está mal, esa es la base de cualquier sistema democrático".

"No por eso sos el enemigo. Cuando uno asume un rol ejecutivo es sano y necesario despojarse de prejuicio. Lo que queremos, y creo que hablo por todas las provincias, es vivir en paz poder gobernar nuestras provincias sin crear falsas grietas imaginarias que no hacen más que perjudicar a la ciudadanía. Tenemos que poder ponernos de acuerdo, consensuar, dialogar. Nadie tiene la verdad absoluta y si el Gobierno tiene la humildad suficiente para escuchar al interior productivo creanme que la Argentnina va a salir adelante de una vez por todas", sentenció el mandatario de Chubut.

Con el fallo de la Justicia federal en su haber, Ignacio Torres anunció que el 7 de marzo próximo "se va a ratificar en cada una de las legislaturas un parlamento patagónico con un manifiesto patagónico" para mostrarle al país "el tremendo potencial" de la región.

"Es cansador en un momento tan crítico ver que en vez de ponernos de acuerdo nos peleamos", convino antes de pasarle el micrófono a sus pares.