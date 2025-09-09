Axel Kicillof: "Javier Milei prometió teñir de violeta la Provincia pero se quedó sin pintura"

A su vez, el gobernador interpretó el voto como un rechazo a la dirección del Gobierno y, utilizando una metáfora de la campaña de Milei, ironizó: "Dijo que iba a pintar la provincia de violeta, pero se ve que no había pintura ese día. La provincia quedó celeste".

Finalmente, Kicillof advirtió que el mensaje de las urnas es claro y que el presidente deberá "revisar" su rumbo porque la gente "no está de acuerdo". En este marco, sostuvo: "El llamado de atención viene de las urnas. Milei va a tener que revisar esto porque la gente no está de acuerdo".

"El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei. Le prestó u$s20 mil millones más para sostener el tipo de cambio y se la timbearon toda", subrayó el gobernador.