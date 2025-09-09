Axel Kicillof: "Javier Milei prometió teñir de violeta la Provincia pero se quedó sin pintura"
En C5N, el gobernador atribuyó la derrota del libertario en Buenos Aires al fracaso de su política económica y recordó que fue el Presidente el que estuvo a la cabeza de la campaña.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses fue "un sacudón" para el presidente Javier Milei y sostuvo que el resultado electoral demuestra el fracaso de la política económica del Gobierno nacional.
En una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N, el mandatario calificó de "impactante" y "muy impresionante" la victoria de Frente Patria, y destacó que fue la primera vez en dos décadas que el peronismo gana una elección de medio término.
Kicillof criticó la estrategia de campaña de Milei, a la que calificó de "provocadora" y "agresiva", y cuestionó: "El Presidente puso todas las fichas en la provincia de Buenos Aires. Fue a provocar, despreció a los bonaerenses, desfinanció a la Provincia... ¿Y así esperaba ganar la elección? Perdieron en más de 100 distritos".
En tanto, para el mandatario bonaerense, la elección se convirtió en una especie de "plebiscito" a la gestión nacional.
A su vez, el gobernador interpretó el voto como un rechazo a la dirección del Gobierno y, utilizando una metáfora de la campaña de Milei, ironizó: "Dijo que iba a pintar la provincia de violeta, pero se ve que no había pintura ese día. La provincia quedó celeste".
Finalmente, Kicillof advirtió que el mensaje de las urnas es claro y que el presidente deberá "revisar" su rumbo porque la gente "no está de acuerdo". En este marco, sostuvo: "El llamado de atención viene de las urnas. Milei va a tener que revisar esto porque la gente no está de acuerdo".
"El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei. Le prestó u$s20 mil millones más para sostener el tipo de cambio y se la timbearon toda", subrayó el gobernador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario