Insólito: el cierre de campaña de Javier Milei en Moreno no acepta cámaras de TV
Como si tuvieran algo que ocultar, La Libertad Avanzar decidió prohibir el paso de los canales al acto en el predio del Club Atlético Villa Ángela.
Así lo confirmó Lautaro Maislin en diálogo con Jorge Rial para "Argenzuela" (C5N): Javier Milei no permite el ingreso de cámaras de televisión al acto que se lleva a cabo en Moreno, en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo.
Seguidamente, el cronista de C5N informó que "se espera el discurso del Presidente a eso de las 20 horas". Fue entonces cuando reveló: "Hay una imposibilidad definitiva, obviamente, por voluntad de los organizadores de este evento a que los cronistas con cámara, los medios televisivos ingresen a esta cancha de Villa Ángela".
En este sentido, detalló: "Sí pueden hacerlo los colegas de radio y gráfica, pero hay un hermetismo absoluto".
Lo confirma la gente: LLA paga $20.000 para que las personas vayan al predio de Moreno
Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) cierra su campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo en un predio ubicado en Moreno. Se trata del Club Atlético Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de la localidad de Moreno, donde uno de los principales rumores de la tarde tuvo que ver con el pago a la gente desde la gestión libertaria con el fin de que asistan y "llenen" el terreno donde se hará el acto.
Finalmente, un joven de San Miguel confirmó lo que -hasta ahora- se presumía: "Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar pero le dijimos que no", señaló, para luego afirmar que él fue por voluntad propia y no quería recibir el dinero proveniente de LLA.
Tensión por gente encapuchada en predio de Moreno donde Milei cierra campaña
Mientras la intendenta de ese partido Mariel Fernández, lanzó una fuerte acusación respecto de que los libertarios le están pagando a la gente para que asista, las cámaras de C5N registraron el ingreso y egreso de personas -en su mayoría, hombres- encapuchadas al predio donde se hará el acto.
En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario