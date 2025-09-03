Insólito: el cierre de campaña de Javier Milei en Moreno no acepta cámaras de TV

Finalmente, un joven de San Miguel confirmó lo que -hasta ahora- se presumía: "Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar pero le dijimos que no", señaló, para luego afirmar que él fue por voluntad propia y no quería recibir el dinero proveniente de LLA.

Tensión por gente encapuchada en predio de Moreno donde Milei cierra campaña

Mientras la intendenta de ese partido Mariel Fernández, lanzó una fuerte acusación respecto de que los libertarios le están pagando a la gente para que asista, las cámaras de C5N registraron el ingreso y egreso de personas -en su mayoría, hombres- encapuchadas al predio donde se hará el acto.

En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.

