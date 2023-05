Cuánto devolverá la Ciudad del impuesto a las compras con tarjeta de crédito

"En diciembre de 2022 la Corte dictó un fallo obligando al Gobierno nacional a devolver parte de esos fondos. Dije que el impuesto era transitorio y me había comprometido a eliminarlo cuando fallara la Corte", agregó Larreta.

Larreta puntualizó que, pese a que "el Gobierno nacional decidió no acatar el fallo de la Corte" y no se haya efectivizado la devolución de los fondos, la Ciudad decidió eliminar el impuesto en marzo.

Es por este motivo que el reintegro abarcará el período desde el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad hasta que se dejó de cobrar.

Entonces, hayan abonado ese impuesto entre el fallo de la Corte, en diciembre y desde que se dejó de cobrar, el 10 de marzo, recibirán una devolución en sus resúmenes de tarjeta.

Horacio Rodríguez Larreta explicó que el total a devolver es de 11 mil millones de pesos, lo que da un promedio de 3.200 pesos de devolución por tarjeta de crédito.

EN VIVO | Vamos a devolver la plata del impuesto a las tarjetas.

Esta medida de alivio impositivo se suma a la reciente anunciada sobre el costo cero en los trámites habituales para cuidadanos porteños.

“Nadie merece pagar de su bolsillo el incumplimiento de un Gobierno nacional que se cree por encima de la ley y que no hace nada para resolver los problemas que sufrimos los argentinos”, sostuvo Rodríguez Larreta esta mañana en la conferencia de prensa realizada en el barrio de Belgrano, junto al Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y el ministro de Hacienda Martín Mura.

“Creo que no hay antecedentes de un gobierno que, además de bajar impuestos, los devuelva a los ciudadanos. Esto es porque siempre trabajamos con una única prioridad, que es que puedas vivir cada día un poco mejor. De eso se trata gobernar, de buscar soluciones. Gobernar no es gritar, es arremangarse, meterse en el barro y trabajar. No es echar culpas, sino dar respuestas”, remarcó Rodríguez Larreta.