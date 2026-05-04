Cómo es el programa de ARBA para desendeudar a 17.000 jubilados bonaerenses
ARBA anunció los detalles de plan que abarca a unos 17 mil adultos mayores que presentan atrasos en el pago del Impuesto Inmobiliario.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció este lunes 4 de mayo la puesta en marcha de un plan estratégico para que unos 17 mil adultos mayores jubilados y pensionados bonaerenses accedan a exenciones en el Impuesto Inmobiliario.
El organismo detectó que unas 17.000 personas que perciben beneficios previsionales adeudan un total de $798 millones, a pesar de que cumplirían con los requisitos para no pagar el tributo.
El director de la Agencia, Cristian Girard, enfatizó la importancia de este acompañamiento en el marco de la situación económica actual. "Estamos trabajando para garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos", señaló el funcionario.
Girard destacó además el perfil de este sector de la sociedad: "Las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor; adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa".
Con esta medida, el Estado busca evitar que los sectores más vulnerables acumulen deudas por barreras de información o gestión.
Requisitos para acceder al beneficio de ARBA
La iniciativa busca identificar a contribuyentes que, por falta de información o dificultades administrativas, no han gestionado su exención. Para calificar, se deben cumplir las siguientes condiciones:
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Ingresos: El grupo familiar no debe superar los dos haberes mínimos.
Propiedad: Deben ser titulares de una única vivienda cuya valuación fiscal sea menor a $6 millones.
Situación fiscal: No deben estar inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Operativos territoriales y cruce de datos
Para facilitar el trámite, ARBA trabajará junto al IPS, municipios y solicitará información a la ANSES para ampliar el alcance de la medida. El operativo incluirá:
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Atención personalizada: Jornadas especiales y visitas "casa por casa" para gestionar la exención de forma simplificada.
Alcance de la medida: El beneficio contempla tanto la condonación de deudas de hasta cinco años como la liberación de obligaciones futuras.
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