Rodríguez Larreta ya adelantó el rechazo del macrismo a mejorar la distribución de la riqueza

"La Argentina no soporta un impuesto más" disparó el aspirante a la presidencia de la Nación del macrismo y adelantó que Juntos por el Cambio va a rechazar en el Congreso la creación del IFE 4 con fondos de los sectores más concentrados de la economía argentina.

"Ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la 'renta inesperada', quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar", planteó el referente del macrismo a través de su cuenta de Twitter.

Para Larreta, "la Argentina no soporta un impuesto más a la producción". "No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda", sostuvo sin aclarar que la renta extraordinaria que estos sectores están percibiendo precisamente no se debe a nuevas inversiones que hayan hecho sino al contexto internacional.

"El Gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento", finalizó el jefe de Gobierno porteño.

Las declaraciones de Larreta llegaron luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipara que el Gobierno está trabajando en la creación de un "mecanismo para redistribuir la renta inesperada que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado", por fenómenos como la guerra en Ucrania, y que "esto va a requerir del apoyo del Congreso".

Al respecto, señaló que "hay un asunto de ganancias inesperadas, que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino fruto de un shock que no tienen que ver con la acción humana y que, si no se hace nada, es regresivo", por lo que "estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación".

