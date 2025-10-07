Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero en la causa vinculada a Fred Machado

En una investigación, La Nación comprobó la transferencia en un libro contable elaborado por el Bank of America. La documentación, que obtuvo el medio en bases de datos oficiales de Estados Unidos, se incorporó como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Coincide con la información que usó Grabois cuando denunció a Espert en la justicia federal de San Isidro.

En el cotejó de los archivos judiciales del Estado de Texas en los que figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables, se comprobó que corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia norteamericana.

La contabilidad del Bank of America añadió precisiones sobre los bancos por los que pasó el dinero hasta llegar a una última instancia en la que se consigna que debe girarse el dinero a José Luis Espert. Junto al nombre del diputado, figura el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert para su campaña presidencial de 2019.

La documentación consta en el expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD, que se conoce como “USA v. Mercer-Erwin et al.”, y se tramitó desde el 12 de agosto de 2020 ante el juez federal Amos Mazzant, quien ascendió luego a magistrado principal del Distrito Este de Texas.