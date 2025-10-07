José Luis Espert pediría licencia hasta terminar su mandato como diputado

Esta convocatoria será la primera en el recinto tras la renuncia de Espert a su candidatura y a la Comisión que debe discutir el Presupuesto 2026. Consumada la salida, la oposición emplazará a la Comisión, que será conducida por el oficialista Bertie Benegas Lynch para fijar un cronograma del debate y ponerle fecha a la firma de los dictámenes. Espert no estaría en el recinto el próximo miércoles y se pondría a consideración su pedido de licencia, si finalmente termina de concretarse.

Piden la expulsión de José Luis Espert

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes presentó este lunes un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara Baja luego de que bajara su candidatura para renovar la banca en octubre en medio del escándalo por sus estrechos vínculos con el narcotraficante investigado por los Estados Unidos y con pedido de extradición por la Justicia de ese país, Federico "Fred" Machado.

"Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado", sentenció Manes en sus cuentas en las redes sociales. Y abundó: "el proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra".

SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADO



El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v — Facundo Manes (@ManesF) October 5, 2025

En el proyecto de resolución Manes reclamó: "Excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".

Además de ser diputado, Espert es en la actualidad también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que comenzó a tratar la semana pasada el Presupuesto 2026 en medio de fuerte reclamos de la oposición para que fuera apartado de la titularidad de dicho cuerpo.