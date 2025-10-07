La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos
Tras demorarse más de cuatro años, la Corte Suprema de Justicia resolvió finalmente hoy, en medio del escándalo que sacude al ahora ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO, José Luis Espert, la extradición a los Estados Unidos de Federico "Fred" Machado investigado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico por la justicia de ese país.
Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron finalmente que el pedido de extradición formulado por la justicia de los Estados Unidos se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.
Ahora, la última palabra la tendrá el presidente Javier Milei. Es que, por ley, el trámite de extradición le otorga al Poder Ejecutivo la decisión final para entregar o no a la persona requerida por la Justicia de otro país.
En este caso se da una situación muy peculiar, es que el abogado que representa a Machado en el expediente de la extradición es Francisco Oneto, el abogado personal de Milei.
El fallo del máximo tribunal ratifica la decisión original del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que había declarado procedente la extradición de Machado para que sea juzgado por cinco de los cargos presentados por la justicia estadounidense.
La Corte Suprema adhirió en gran medida a los argumentos del Procurador General de la Nación, rechazando uno por uno los planteos de la defensa de Machado, entre ellos una supuesta violación al principio de "igualdad de armas" y la recusación del juez de la causa.
Un punto central del fallo se refiere a la nueva documentación enviada por la justicia estadounidense, que terminó por desarticular la estrategia de la defensa. Los abogados de Machado habían presentado un escrito en 2024 argumentando que una coimputada en el caso, Kayleigh Moffett, había sido beneficiada por un fallo en Texas.
Sin embargo, la Corte Suprema solicitó al país requirente que aclare la situación. La respuesta llegó el 1º de octubre de 2025 a través de la embajada de los Estados Unidos, que no solo manifestó su continuo interés en la extradición de Machado, sino que adjuntó las sentencias condenatorias contra Moffett y otra socia, Debra Lynn Mercer Erwin. Con estas pruebas, la Corte Suprema consideró "disipados los reparos introducidos por la defensa".
El fallo de la Corte Suprema confirma el pedido de "seguridades" al Estado norteamericano para que se compute el tiempo que Machado ya estuvo detenido en Argentina como parte de su eventual condena. Asimismo, se reitera la solicitud de que se tenga en cuenta el estado de salud del empresario para garantizar el respeto a su integridad física y evitar tratos crueles.
Con la sentencia firme, el expediente volverá al juzgado de Neuquén para que se ejecute el procedimiento de entrega a las autoridades estadounidenses.
NOTA EN DESARROLLO
