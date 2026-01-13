Incendios en Chubut: Victoria Villarruel propuso que se agraven las penas con cárcel efectiva para quienes inicien el fuego

Villarruel indicó que decidió promover los cambios en la legislación debido a que “nuestra Patagonia se incendia año tras año”. “Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, expuso y remarcó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

El mensaje de Villarruel marcó su primera intervención del año sobre un tema de la agenda nacional.

El presidente Javier Milei también se refirió a la problemática, pero centró su mensaje en agradecer a quienes forman parte del operativo de lucha contra los incendios: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió también en X. Y agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

milei incendios chubut