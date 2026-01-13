Incendios en Chubut: Victoria Villarruel propuso que se agraven las penas con cárcel efectiva para quienes inicien el fuego
La Vicepresidente planteará en el Senado la actualización del Código Penal. “Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología”, remarcó.
La vicepresidente Victoria Villarruel se refirió a la problemática de los incendios que afectan a la Patagonia y anunció que propondrá una iniciativa en el Senado para que se actualice el Código Penal y se agraven las sanciones penales contra quienes inicien el fuego.
“Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social X.
En el mismo sentido, la titular del Senado indicó que también promoverá una “actualización más eficiente y asertiva” en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra los incendios.
“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, expuso la Vicepresidente luego de que trascendieran diferentes versiones sobre quiénes habrían sido los responsables de iniciar el incendio en Chubut.
En su mensaje, mencionó el artículo 41 de la Constitución Nacional y remarcó que este "consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado".
Villarruel indicó que decidió promover los cambios en la legislación debido a que “nuestra Patagonia se incendia año tras año”. “Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, expuso y remarcó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.
El mensaje de Villarruel marcó su primera intervención del año sobre un tema de la agenda nacional.
El presidente Javier Milei también se refirió a la problemática, pero centró su mensaje en agradecer a quienes forman parte del operativo de lucha contra los incendios: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió también en X. Y agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.
