Nuevo cruce entre Victoria Villarruel y Javier Milei por los incendios forestales en Chubut

El mensaje de Javier Milei para aquellos que combaten los incendios forestales en Chubut

Las llamas ya arrasaron más de 12.000 hectáreas de bosques nativos milenarios en la provincia de Chubut y pusieron en riesgo la vida de más de tres mil turistas y vecinos. Los incendios forestales, los más devastadores de los que se tengan memoria se dan en un contexto de fuerte ajuste dispuesto por Javier Milei en las políticas públicas para prevenirlos primero y combatirlos después. A pesar de ello el mandatario libertario elogió a los bomberos voluntarios que, casi sin ayuda estatal, combaten día a día la tragedia.

El gobierno de Milei volvió a quedar expuesto por, una vez más, su ausencia durante la emergencia. Bomberos voluntarios de El Hoyo denunciaron públicamente días atrás que el gobierno nacional no envió la asistencia necesaria para combatir incendios que avanzaban sobre zonas pobladas y productivas. La ayuda, cuando existió, llegó tarde y de manera insuficiente.

Desde la asunción de Milei, la política ambiental y la gestión del riesgo quedaron subordinadas a una lógica de ajuste fiscal extremo. En los hechos, esto se tradujo en recortes presupuestarios, subejecución de partidas y debilitamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, un organismo clave para coordinar recursos aéreos, brigadistas especializados y logística en emergencias de gran escala.

A pesar de ello Milei buscó congraciarse con los bomberos voluntarios con un pobre tuit. El mandatario libertario apenas se volcó a la red social X para referirse a la situación en la Patagonia, al igual que lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su posteo anunció algunas medidas de asistencia financiera para los damnificados. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, escribió Milei.

“Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, añadió Milei, en referencia con los operativos de combate que ahora cuentan con el refuerzo de 63 brigadistas de la Provincia de Córdoba (ETAC) y 15 integrantes de la BNNEA del SNMF–AFE, totalizando 78 nuevos efectivos. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, reiteró el presidente.

El ajuste de Javier Milei

En el centro de la tragedia está el ajuste y la falta de fondos para prevención y acción. Degradada de Ministerio a Subsecretaría, el área de Ambiente tendrá en 2026 un presupuesto del 33,8% menor a 2025, y será un 80% más bajo en términos nominales que el de 2023, según relevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En 2026, los recursos del Fondo Nacional de Bosques Nativos serán 28 veces menos de lo que exige la ley 26.331: recibirá el 0,0107% del presupuesto, cuando debería ser del 0,3%. Este año, además, habrá sólo 23 planes de protección de bosques, tras un 2025 y 2024 sin ninguno y cuando en 2023 existieron 2000 planes protectivos.

Los datos del FARN cuantificaron también que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF), ahora rebautizado AFE, recibirá este año 20.131 millones de pesos, un 53,6% menos que en 2025 y por debajo del 70% respecto de 2023.

Un informe de Greenpeace reveló que Chubut representa el 56% de la pérdida del bosque andino. Según datos oficiales del gobierno nacional, solo en un año se cuadruplicó la superficie de bosque nativo quemado: de 7.747 hectáreas entre octubre y marzo de la temporada 23/24, a 31.722 en igual período de 2024/25.

A la desidia y ajuste libertarios contrasta la solidaridad de las organizaciones sociales, culturales, sindicales, barriales, rurales y de género de toda la Comarca Andina, que frente a la tragedia se convierten en un cuerpo articulado que funciona con un sólo espíritu.

En la lucha contra el incendio trabajan unos 450 brigadistas nacionales y provinciales de todo el país. Junto con ellos combate las llamas una cantidad mucho mayor de los infaltables brigadistas voluntarios, además de vecinos y vecinas que aportan vehículos que se dañan significativamente, ponen el dinero que no tienen para comprar combustible, aceite y repuestos para motosierras y motobombas.