Patricia Bullrich vinculó a los incendios de Chubut con los mapuches y fue desmentida por la Justicia
La senadora de La Libertad Avanza lanzó una preocupante acusación y el fiscal de la causa se encargó de desmentirla de manera contundente.
Los incendios forestales en Chubut continúan generando gran indignación, dado que se ha comprobado que han sido intencionales. En este sentido, la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, se valió de un mensaje de la cartera que antes dirigía para vincular al gran siniestro con los mapuches.
"Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas", escribió en sus redes sociales.
Ante esto, el fiscal que lleva a cabo la investigación, Carlos Díaz Mayer, habló con C5N para arrojar luz sobre el asunto: "Como dijo el comisario, sería un conflicto familiar en una comunidad que está camino a Puerto Patriada, que a partir de que a esta chica no la dejaron formar parte de la comunidad, se fue peleando, se fue discutiendo con el representante de la comunidad o con la comunidad completa, y a partir de eso diferentes entrevistas dijeron que habría este conflicto y diferentes versiones indican que sería ella la que podía estar atrás de todo esto, sumado a que se la vio, como indicó el comisario, bajar con unas camionetas llenas con una mudanza completa", indicó.
Respecto de la acusación sobre que podrían haber sido los mapuches, el funcionario judicial fue claro: "No, no, no, para mí está totalmente descartado eso, como lo dije hace un rato y lo confirmó creo que en Horas de la Mañana o ayer el gobernador Torres dijo que no era por ese lado de la investigación, así que no".
De esta manera, Díaz Mayer descartó públicamente las acusaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación que vinculaban inicialmente los incendios con "grupos terroristas mapuches". Calificó esa versión como "totalmente alejada de la realidad" de la causa.
