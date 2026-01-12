Diego Santilli se reunió con el gobernador de Chaco para sumar apoyos a la reforma laboral
El ministro del Interior mantuvo un encuentro con Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza, con el fin de juntar adeptos para impulsar el proyecto.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en el marco de una ronda de encuentros para sumar apoyos a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.
Tras la reunión, el mandatario provincial expresó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que comparte el rumbo económico planteado por el Ejecutivo: "Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y lograr equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", afirmó.
El encuentro se realizó en la sede del Ejecutivo provincial y forma parte de la estrategia de Santilli para alcanzar consensos con los gobernadores, con el objetivo de que los legisladores que les responden acompañen el proyecto cuando llegue al Congreso.
La denominada "modernización laboral" comenzará a debatirse en el Senado a principios de febrero, en un contexto marcado por el rechazo del sindicalismo y de la oposición. La gira política del titular de la cartera del Interior se desarrolla mientras continúan los graves incendios forestales en la Patagonia, que afectan a miles de hectáreas y mantienen en alerta a varias provincias del sur del país.
En ese sentido, sostuvo que "no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina" y remarcó la importancia de avanzar con los cambios propuestos.
A través de un comunicado oficial, se informó que durante la reunión "conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias".
Además, Diego Santilli señaló que la iniciativa "va a ser muy importante para las provincias" porque permitirá "dinamizar sectores claves", como la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento, y generar nuevos puestos de trabajo.
