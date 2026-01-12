Diego Santilli se reunió con el gobernador de Chaco para sumar apoyos a la reforma laboral

A través de un comunicado oficial, se informó que durante la reunión "conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias".

Además, Diego Santilli señaló que la iniciativa "va a ser muy importante para las provincias" porque permitirá "dinamizar sectores claves", como la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento, y generar nuevos puestos de trabajo.