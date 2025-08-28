Incidentes en Lomas de Zamora: el Ministerio de Seguridad formalizó una denuncia penal

Denuncia penal del Ministerio de Seguridad

Horas después y más allá de la evaluación política realizada por el oficialismo, el Ministerio de Seguridad anunció que ya formalizó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, agravados por coparticipación criminal, a raíz de los mismos hechos.

En la presentación judicial se solicita "profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos" que, según se subraya en el texto, revistan “una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional”.

La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo en subrogancia de Luis Antonio Armella, quien ya se encuentra interviniendo en los hechos que, de acuerdo a la presentación de la cartera conducida por Patricia Bullrich, en los "videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin".

"Por lo tanto y en virtud de lo normado en los arts. 211, 212, 237 y 238, incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación, realizamos esta denuncia formal para que se profundice la investigación en virtud de los tipos penales agravados, ante la posible comisión de los hechos de autos en la modalidad de coparticipación criminal, en función de lo previsto en los art. 45 y concordantes del mismo plexo legal", agrega la denuncia.

