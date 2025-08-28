Incidentes en Lomas de Zamora: el Ministerio de Seguridad formalizó una denuncia penal
La cartera conducida por Patricia Bullrich hizo este jueves una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, agravados por coparticipación criminal, según el texto oficial.
Manuel Adorni encabezó este jueves una atípica conferencia de prensa: no permitió preguntas de los periodistas acreditados, con un monólogo en el que hizo foco a los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, sobre los cuales el Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó este jueves una denuncia penal.
Como se sabe, una caravana proselitista de La Libertad Avanza (LLA) que se desarrolló el miércoles último en la mencionada ciudad del conurbano, encabezada por Javier Milei, fue repudiada y recibida con proyectiles lanzados por vecinos indignados.
El vocero presidencial dijo que hay dos personas detenidas por el “atentado” que sufrió el Presidente, señalando que el mandatario se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando en la Quinta de Olivos.
“No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza. Por suerte, hoy hay otra Argentina: la de la verdad, la original, la sostenida por el esfuerzo y el trabajo de los argentinos de bien. Su marcha hacia la libertad, pese a que muchos no quieran que así ocurra, es irrefrenable”, manifestó Adorni.
Denuncia penal del Ministerio de Seguridad
Horas después y más allá de la evaluación política realizada por el oficialismo, el Ministerio de Seguridad anunció que ya formalizó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, agravados por coparticipación criminal, a raíz de los mismos hechos.
En la presentación judicial se solicita "profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos" que, según se subraya en el texto, revistan “una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional”.
La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo en subrogancia de Luis Antonio Armella, quien ya se encuentra interviniendo en los hechos que, de acuerdo a la presentación de la cartera conducida por Patricia Bullrich, en los "videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin".
"Por lo tanto y en virtud de lo normado en los arts. 211, 212, 237 y 238, incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación, realizamos esta denuncia formal para que se profundice la investigación en virtud de los tipos penales agravados, ante la posible comisión de los hechos de autos en la modalidad de coparticipación criminal, en función de lo previsto en los art. 45 y concordantes del mismo plexo legal", agrega la denuncia.
